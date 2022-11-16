Во время массированной ракетной атаки в Киеве находился директор ЦРУ

Во время воздушной тревоги Билл Бернс находился в безопасном месте

Во вторник, 15 ноября, россия совершила самый массированный обстрел Украины с начала войны. В это время атаки на столицу в ней находился Директор ЦРУ Билл Бернс, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским и коллегами по разведке.

Оказавшись в столице он стал свидетелем того, как россия безнаказанно обстреливает мирные города. Сам Бернс во время массированной ракетной атаки находился в безопасном месте на территории посольства США. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информацию американского чиновника.

Отмечается, что в Киев Билл Бернс направился после Анкары, где у него проходила встреча с директором службы внешней разведки рф сергеем нарышкиным. В ходе визита в украинскую столицу глава ЦРУ подтвердил обязательство США оказывать поддержку Украине в борьбе с российской агрессией. Также он заявил, что передал главе СВР рф предупреждение Соединенных Штатов не использовать ядерное оружие.

Напомним, что ракетный удар по украинским городам рф совершила в день открытия саммита "Большой двадцатки" на Бали. Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прогнозировал, что в дни саммита, 15 и 16 ноября, со стороны россии могут быть провокации, в том числе и масштабные ракетные атаки.