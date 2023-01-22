Выиграем с Германией или без нее: в Польше мощно поддержали Украину

Поляки отказываются быть пассивными наблюдателями за ходом боевых действий в Украине

Украина обязательно получит поставки танков Leopard 2, даже если в Германии не согласятся на подобный шаг. В случае неуступчивости Берлина Польша планирует выступить инициатором создания меньшей коалиции стран, готовых предоставить ВСУ необходимую технику.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время интервью агентству PAP. По его мнению, немецкому правительству следует наконец-то "открыть глаза", чтобы действовать согласно своему потенциалу. При этом политик считает, что даже 10% военных ресурсов Германии, которые были переданы Украине, уже стали огромным прогрессом.

Моравецкий подчеркивает, что сейчас и Польша, и множество других стран работают на усиление украинской армии, ведя переговоры по всему миру и активно поддерживая санкции против России.

"И как раз тогда, когда кажется, что дела насчет тяжелого вооружения для Украины двигаются в лучшем направлении, вмешивается Германия со своей обеспокоенностью. Враг на Востоке, а мы тратим время на дискуссии, ни к чему хорошему не приводящие", — поделился возмущением польский политик.

По его словам, сейчас Олаф Шольц должен либо прибегнуть к решительным действиям, либо вместе со своей страной останется на другой стороне истории после окончания войны.

"Я пытаюсь взвешивать свои слова, но скажу прямо: Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без нее. Однако от Германии зависит: захотят ли они присоединиться к миссии остановки российского варварства или будут пассивно наблюдать за этим", — заявил он.

Польша от роли "пассивного наблюдателя" отказалась. Об этом свидетельствует не только риторика Моравецкого, но и последние заявления главы Бюро международной политики при канцелярии президента Польши Марцина Пшидача. В частности, чиновник подтвердил: поляки будут учить украинских военных работать с танками Leopard 2 уже совсем скоро, потому что "нет времени ждать". Добавим, что конкретные сроки пока не известны, но счет идет не на месяцы, а на дни.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько "Леопардов" в перспективе Украина может получить от Германии, если Шольц придет к согласию с другими политиками. Общее количество "ходовых" танков на вооружении Бундестага — 212.

Также мы писали, что некоторые западные государства работают над передачей Украине других танков, кроме Leopard 2.