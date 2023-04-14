Поки що рецепта для членства України в НАТО немає — міністр оборони Литви

Арвідас Анушаускас поділився з "Телеграфом" своєю думкою про дії Україні та ядерний шантаж путіна

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Україна має добре попрацювати з країнами — членами НАТО перед самітом у Вільнюсі, а ці країни, своєю чергою, на саміті мають надіслати Україні "потужний меседж".

Під час Першої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної кримської платформи, що проходить у Бухаресті, Арвідас Анушаускас у спілкуванні з журналістом "Телеграфу" поділився тезами, чому, на його думку, путін знову вдається до ядерного шантажу.

- Під час свого виступу на конференції ви сказали, що Україна потребує потужного меседжу на саміті НАТО, який відбудеться у липні у Вільнюсі. Яким цей меседж може бути? Можливо, вже варто переходити від заяв до дій?

- До саміту залишається ще три місяці. Україна мусить сама працювати з країнами. Ми працюємо зі свого боку, і Україна також мусить це робити. Тому що в НАТО є наразі 31 країна. І поки що у кожної країни дуже різні думки стосовно того, які меседжі треба послати Україні. Частина країн взагалі категорично відмовляється від якихось конкретних меседжів для України. Тому треба працювати. Поки що єдиного рецепта немає.

- Росія розмістила ядерну зброю на території Білорусі. Ваша країна, зокрема, вимагає нових санкцій для росії через це. Чому, на вашу думку, росія це зробила саме зараз, перед самітом у Вільнюсі?

- Росія про це говорила та погрожувала ядерною зброєю ще рік тому. Напевно, всі забули, що було рік тому. Потім Лукашенко робив заяви. Вони готувались до цього цілий рік. Тому що вони самі не знали, як триватиме війна в Україні. Тепер росія ухвалила рішення знову погрожувати ядерним кулаком. Ядерна зброя в Білорусі — це декілька сотень кілометрів від литовського кордону. Тобто це дуже недалеко, буквально хвилина для того, щоб ядерна ракета долетіла до Литви. Звичайно, ніхто не буде запускати цю ракету, але у путіна не залишається вже інших методів впливу на західні суспільства, окрім "ядерної палиці".