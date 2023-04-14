Пока рецепта для членства Украины в НАТО нет — министр обороны Литвы

Арвидас Анушаускас поделился с "Телеграфом" своим мнением о действиях Украины и ядерном шантаже путина

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Украина должна хорошо поработать со странами — членами НАТО перед саммитом в Вильнюсе, а эти страны в свою очередь на саммите должны прислать Украине "мощный месседж".

Во время Первой Черноморской конференции по безопасности Международной крымской платформы, которая проходит в Бухаресте, Арвидас Анушаускас в общении с журналистом "Телеграфа" поделился тезисами, почему, по его мнению, путин снова прибегает к ядерному шантажу.

- Во время своего выступления на конференции вы сказали, что Украина нуждается в мощном месседже на саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе. Каким этот месседж может быть? Может, уже стоит переходить от заявлений к действиям?

– До саммита остается еще три месяца. Украина должна сама работать со странами. Мы работаем со своей стороны, и Украина тоже должна это делать. Потому что в НАТО сейчас 31 страна. И пока у каждой страны очень разные мнения относительно того, какие месседжи нужно послать Украине. Часть стран вообще категорически отказывается от каких-либо конкретных месседжей для Украины. Поэтому нужно работать. Пока единого рецепта нет.

– Россия разместила ядерное оружие на территории Беларуси. Ваша страна, в частности, требует новых санкций для россии из-за этого. Почему, по-вашему, россия это сделала именно сейчас, перед саммитом в Вильнюсе?

– Россия об этом говорила и угрожала ядерным оружием еще год назад. Наверное, все забыли, что было год назад. Затем Лукашенко делал заявления. Они готовились к этому целый год. Потому что они сами не знали, как будет продолжаться война в Украине. Теперь россия приняла решение снова угрожать ядерным кулаком. Ядерное оружие в Беларуси – это несколько сотен километров от литовской границы. То есть это очень недалеко, буквально минута для того, чтобы ядерная ракета долетела до Литвы. Конечно, никто не будет запускать эту ракету, но у путина не остается уже других методов влияния на западные общества, кроме "ядерной дубинки".