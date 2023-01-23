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Министр обороны Литвы заявил о поддержке передачи Украине западной боевой авиации

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас Новость обновлена 23 января 2023, 19:44
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас

Украина должна получить систему для использования западной боевой авиации, убеждает министр обороны Литвы.

Необходимо создать систему для использования Украиной западной боевой авиации, которая будет включать систему логистики и систему обеспечения технического обслуживания самолетов. Чем раньше начнется соответствующий процесс тем лучше.

Об этом в интервью Guildhall заявил Министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас.

"Любое оружие, даже просто отличающееся технологически, оно влечет за собой особенности эксплуатации. Самолеты, как и танки, не могут быть вооружением "одной атаки". В случае с танком, если его подбили – нужен тягач, дополнительные технические средства и его обслуживание. То есть в вопросе авиации необходимо создавать систему использования Украиной западной авиации, которая будет включать логистику все необходимое. И чем раньше начнется работа созданию такой системы полного цикла эксплуатации Украиной западной авиации, тем лучше", — заявил министр.

Отвечая на вопрос о поддержке предоставления Украине западной авиации, министр подчеркнул, что Литва не располагает авиацией для передачи, но в целом поддерживает такой шаг.

"Хотя мы и не имеем самолетов для передачи, в принципе, да. В нашем диалоге с партнерами мы говорим, что поддерживаем любые шаги по поддержке Украины", — подытожил Арвидас Анушаускас.

Ранее также в немецком Бундестаге депутат Родерих Кизеветтер заявил, что вопрос поставок авиации Украине должен быть решен "за кулисами" с Соединенными Штатами Америки, в таком случае Германия не сможет остаться в стороне. Кроме того, по его словам, для Украины должна быть активирована система НАТО по дальнему радиолокационному обнаружению и контролю воздуха и морского пространства AWACS для противодействия ракетным ударам РФ.

Теги:
#Украина #Литва #Арвидас Анушаускас #Запад #Передача #Военная авиация