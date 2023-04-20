Вот это сумма: Столтенберг рассказал, чем члены НАТО уже помогли Украине

НАТО продолжит оказывать помощь Украине в войне с россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев заявил, что помощь членов альянса Украине за год полномасштабной войны составила 150 млрд евро. С каждым новым пакетом военной помощи увеличиваются объемы поставко бронетехники и самолетов.

Об этом глава НАТО рассказал на брифинге с Владимиром Зеленскийм сегодня, 20 апреля в Киеве. Альянс не намерен прекращать помощь и будет поддерживать Украину в борьбе против россии и восстановлении разрушений.

Йенс Столтенберг напомнил, что НАТО начало поддерживать Украину еще в 2014 году, после вторжения россиян в Крым и на Донбасс. Альянс продолжит помощь и после окончания войны.

"НАТО стоит с Украиной. Мы стояли с вами после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и на защите вашей страны. Мы будем стоять рядом с вами и завтра, когда вы будете отстраивать и работать ради яркого будущего украинского народа", — заявил Столтенберг.

Также глава НАТО отметил, что страны-союзники обучили не один десяток украинских солдат. А сумма выделенной помощи составила больше 150 млрд евро.

"С прошлого февраля союзники НАТО предоставили более 150 млрд евро поддержки. В том числе 65 млрд евро в виде военной помощи. Это позволило вашим войскам отогнать врага от Киева, Херсона и Харькова", — подчеркнул Столтенберг.

Военная помощь союзников с каждым разом растет, что позволяет ВСУ укреплять свои позиции и эффективнее уничтожать врага.

"Все это каждый день помогает на поле боя", — добавил Столтенберг.

Однако он позитивно высказался и о "формуле мира" Владимира Зеленского. Но подчеркнул, что для успешных переговоров Украине нужно как можно лучше обеспечить свою армию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский во время встречи с главой НАТО заявил, что Украина не рассматривает альтернатив вступлению в Альянс. Он отметил, что нашей стране важно получить гарантии вступления в ряды НАТО.