Ось це сума: Столтенберг розповів, чим члени НАТО вже допомогли Україні

НАТО продовжуватиме надавати допомогу Україні у війні з росією

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва заявив, що допомога членів альянсу Україні за рік повномасштабної війни становить 150 млрд євро. З кожним новим пакетом військової допомоги збільшуються обсяги постачання бронетехніки та літаків.

Про це глава НАТО розповів на брифінгу із Володимиром Зеленським сьогодні, 20 квітня у Києві. Альянс не має наміру припиняти допомогу і підтримуватиме Україну в боротьбі проти росії та відновлення руйнувань.

Новина доповнюється…