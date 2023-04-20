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Ось це сума: Столтенберг розповів, чим члени НАТО вже допомогли Україні

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Йєнс Столтенберг відвідав Київ 20 квітня Новина оновлена 20 квітня 2023, 15:12
Йєнс Столтенберг відвідав Київ 20 квітня. Фото https://suspilne.media/

НАТО продовжуватиме надавати допомогу Україні у війні з росією

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва заявив, що допомога членів альянсу Україні за рік повномасштабної війни становить 150 млрд євро. З кожним новим пакетом військової допомоги збільшуються обсяги постачання бронетехніки та літаків.

Про це глава НАТО розповів на брифінгу із Володимиром Зеленським сьогодні, 20 квітня у Києві. Альянс не має наміру припиняти допомогу і підтримуватиме Україну в боротьбі проти росії та відновлення руйнувань.

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