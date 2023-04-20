Ось це сума: Столтенберг розповів, чим члени НАТО вже допомогли Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
НАТО продовжуватиме надавати допомогу Україні у війні з росією
Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва заявив, що допомога членів альянсу Україні за рік повномасштабної війни становить 150 млрд євро. З кожним новим пакетом військової допомоги збільшуються обсяги постачання бронетехніки та літаків.
Про це глава НАТО розповів на брифінгу із Володимиром Зеленським сьогодні, 20 квітня у Києві. Альянс не має наміру припиняти допомогу і підтримуватиме Україну в боротьбі проти росії та відновлення руйнувань.
Новина доповнюється…