План договора с россией: Арахамия развеял страхи насчет армии Украины

Киев будет равняться на концепцию, которой пользуются Израиль и Швейцария

Укрепленный нейтралитет и возможность в будущем получать новое вооружение для армии — одни из главных акцентов в позиции Украины насчет вероятного договора с российской федерации о прекращении войны. Как говорит участник переговоров, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, такие требования для украинской стороны являются принципиальными.

Об этом он заявил в интервью для "РБК-Украина", передает "Телеграф".

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По его словам, Украина не собирается остаться полностью безоружной и надеяться только на поддержку союзников-гарантов, список которых еще утверждается. Ко всем юридическим договорам должна быть еще и прикреплена надежда на собственных военнослужащих.

"То есть, как у Швейцарии, у Израиля, резервная армия, которая может мобилизоваться в большом количестве и дать необходимый отпор в случае агрессии, — объясняет Арахамия. — Очень важно сделать акцент, что мы не идем по такой модели, что у нас есть нейтралитет, и поэтому мы расслабились, армия нам не нужна, пускай наши гаранты о нас заботятся. Нет, как говорится, на бога надейся, а сам не плошай".

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Также политик заверил, что даже в случае подписания подобного компромиссного договора украинская армия по0прежнему продолжит получать от союзников различную военную помощь, в том числе техническую.

Напомним, что также Арахамия утверждает, будто бы условия договора, над которым сейчас работает украинская сторона, вероятно, является даже более жестким, нежели пятая статья НАТО, что предусматривает помощь стран-союзников. Украина пытается по максимуму себя обезопасить, чтобы больше не получилось эксцессов, как было в свое время с Будапештским меморандумом.