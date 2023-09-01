Каким был Владимир Зеленский в школьные годы: детские снимки президента
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В школьный период у Зеленского было много творческих увлечений, но и об учебе он не забывал
Шестой президент Украины Владимир Зеленский в юные годы был звездой школы. Танцы, пение, театр, юмор занимали все его свободное время.
В День знаний, 1 сентября 2023 года, "Телеграф" вспоминает, каким был в школьные годы президент Украины Владимир Зеленский. Будущий глава страны окончил школу 28 лет назад.
Владимир Зеленский — в прошлом ученик 95-й гимназии Кривого Рога. В детстве он увлекался спортом, музыкой, танцами и театром. Проще говоря, был звездой школьной сцены. Более того, творчество настолько поглощало маленького Зеленского, что иногда он с единомышленниками вместо уроков ходил на репетиции в детский дом творчества.
В школьные годы началось и увлечение юмором, затем КВН, который и привел Зеленского к славе. Медалистом не был, но окончил гимназию с двумя четверками в аттестате в 1995 году.
О школьной поре Зеленский всегда отзывался с теплом. "Школа – это единственное из прошлого, куда хочется вернуться. Река, в которую хочется войти второй раз": как-то говорил президент.
К слову, в одной школе с Зеленским, но в параллельном классе, училась Елена Кияшко – будущая первая леди. Правда, судьбоносное знакомство произошло намного позже, уже в студенческие времена. Возлюбленные встречались более семи лет и поженились в 2003 году. Воспитывают 19-летнюю дочь Александру и 10-летнего сына Кирилла.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какими были в школьные годы украинские певцы, спортсмены и шоумены. В преддверии 1 сентября мы публиковали архивные фото Козловского, Дантеса, Усика, Горбунова и не только.