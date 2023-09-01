Каким был Владимир Зеленский в школьные годы: детские снимки президента

В школьный период у Зеленского было много творческих увлечений, но и об учебе он не забывал

Шестой президент Украины Владимир Зеленский в юные годы был звездой школы. Танцы, пение, театр, юмор занимали все его свободное время.

В День знаний, 1 сентября 2023 года, "Телеграф" вспоминает, каким был в школьные годы президент Украины Владимир Зеленский. Будущий глава страны окончил школу 28 лет назад.

Владимир Зеленский — в прошлом ученик 95-й гимназии Кривого Рога. В детстве он увлекался спортом, музыкой, танцами и театром. Проще говоря, был звездой школьной сцены. Более того, творчество настолько поглощало маленького Зеленского, что иногда он с единомышленниками вместо уроков ходил на репетиции в детский дом творчества.

Владимир Зеленский (слева) в детстве

Владимир Зеленский в детстве и сейчас

Будущий президент (четвертый в нижнем ряду) с классом. Фото: Страна.Юа

В школьные годы началось и увлечение юмором, затем КВН, который и привел Зеленского к славе. Медалистом не был, но окончил гимназию с двумя четверками в аттестате в 1995 году.

О школьной поре Зеленский всегда отзывался с теплом. "Школа – это единственное из прошлого, куда хочется вернуться. Река, в которую хочется войти второй раз": как-то говорил президент.

Звезда школы

Школьные годы Владимира Зеленского (в центре)

Коллаж "95 квартала" со школьными снимками артистов

Владимир Зеленский в юные годы со своим отцом Александром

К слову, в одной школе с Зеленским, но в параллельном классе, училась Елена Кияшко – будущая первая леди. Правда, судьбоносное знакомство произошло намного позже, уже в студенческие времена. Возлюбленные встречались более семи лет и поженились в 2003 году. Воспитывают 19-летнюю дочь Александру и 10-летнего сына Кирилла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими были в школьные годы украинские певцы, спортсмены и шоумены. В преддверии 1 сентября мы публиковали архивные фото Козловского, Дантеса, Усика, Горбунова и не только.