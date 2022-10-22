В россии ополчились на бывшую жену Алана Бадоева: "Страна-терпила"

Жанна Бадоева и под санкции в Украине попала, и в россии ее не особо любят

Недавно на пропагандистском Первом канале в россии вышел новый выпуск шоу "Жизнь других", ведущей которого является известная и бывшая украинская телеведущая Жанна Бадоева. Звезда продолжает спокойно развлекать россиян, пока в ее стране оккупанты убивают и насилуют мирных жителей.

Сами же россияне, которые открыто поддерживают войну в Украине и убийства украинцев, возмущены возвращением в эфир российского телеканала программы Бадоевой. Высказался и пропагандист Михаил Шахназаров, пишет российский Стархит.

"Они будут тащить оттуда, потому что это диверсия. Вот Бадоева вновь на Первом канале. Почему? А потому что кто-то дает сигнал, мол, появилась Бадоева, потом Галкина привезем, потом Урганта — и покажем, что у нас страна-терпила, которая будет делать так, как мы захотим. Вы этого хотите? Мне кажется, времена уже точно изменились. И вы это знаете", — цитирует пропагандиста издание.

По его словам, Жанна Бадоева "появилась на Первом канале. Это диверсия и есть".

Бадоева молчит о войне и никак не комментирует того, что происходит в Украине. Путь на родину ей закрыт, особенно после того, как ее имя было внесено в санкционный список за указом президента Украины Владимира Зеленского. Кроме Бадоевой, в списке значатся и другие артисты, которые строят карьеру в стране-агрессоре — это Ани Лорак, Регина Тодоренко, Анна Седокова и другие предатели Украины.

Напомним, что еще в январе Бадоева снялась в российской новогодней передаче вместе с артистами-путинистами.

А вот ее бывший муж, украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев после событий 24 февраля сразу заявил, что больше никогда не согласиться сотрудничать с россиянами. "Моя позиция проста и ясна. Для меня сейчас не существует возможности смотреть в сторону россии. Нет, нет и нет", — четко заявил мужчина.