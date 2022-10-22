У росії ополчилися на колишню дружину Алана Бадоєва: "Країна-терпила"

Жанна Бадоєва під санкції в Україні потрапила, і в росії її не дуже люблять

Нещодавно на пропагандистському Першому каналі в росії вийшов новий випуск шоу "Жизнь других" (на укр. "Життя інших"), ведучою якого є відома та колишня українська телеведуча Жанна Бадоєва. Зірка продовжує спокійно розважати росіян, доки в її країні окупанти вбивають та ґвалтують мирних жителів.

Самі ж росіяни, які відкрито підтримують війну в Україні та вбивства українців, обурені поверненням в ефір російського телеканалу програми Бадоєвої. Висловився і пропагандист Михайло Шахназаров, пише російський Стархіт.

"Вони будуть тягнути звідти, тому що це диверсія. Ось Бадоєва знову на Першому каналі. Чому? А тому що хтось дає сигнал, мовляв, з'явилася Бадоєва, потім Галкіна привеземо, потім Урганта — і покажемо, що у нас країна-терпила, яка буде робити так, як ми захочемо. Ви цього хочете? Мені здається, часи вже точно змінилися. І ви це знаєте", — цитує пропагандиста видання.

За його словами, Жанна Бадоєва "з’явилася на Першому каналі. Це диверсія і є".

Бадоєва мовчить про війну і не коментує того, що відбувається в Україні. Шлях на батьківщину їй закрито, особливо після того, як її ім’я було внесено до списку санкцій за указом президента України Володимира Зеленського. Крім Бадоєвої, у списку значаться й інші артисти, які будують кар’єру в країні-агресорі — це Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Анна Сєдокова та інші зрадники України.

Нагадаємо, що ще в січні Бадоєва знялася в російській новорічній передачі разом з артистами-путіністами.

А ось її колишній чоловік, український кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв після подій 24 лютого відразу заявив, що більше ніколи не погодиться співпрацювати з росіянами. "Моя позиція проста і ясна. Для мене зараз не існує можливості дивитися у бік росії. Ні, ні і ні", — чітко заявив чоловік.