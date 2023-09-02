В россии умер перенесший инсульт актер Алексей Янин

Звезды российских мелодрам не стало на 41 году жизни

В субботу, 2 сентября, стало известно о смерти российского актера Алексея Янина. 40-летний мужчина последние годы боролся с последствиями перенесенного инсульта 8 лет назад.

О кончине Янина сообщили в Телеграм-канале Российского академического молодежного театра, где до болезни работал актер. "Последние 8 лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40", — пишут коллеги Янина.

Что известно о болезни Алексея Янина

В мае 2015 года молодой российский актер Алексей Янин, известный по телесериалам "Студенты" и "Крем", впал в кому после обширного инсульта. Мужчине пришлось делать трепанацию черепа. После многих хирургических вмешательств, в 2016 году Алексей вышел из коматозного состояния, в котором пребывал целых 1,5 года.

Алексей Янин с женой Дарьей Клюшкиной и сыном

С ним осталась его супруга Дарья Клюшкинова. Близкие оказывали помощь в его уходе, кормили его из ложки и помогали с физическими упражнениями.

В последнее дни Янин находился в специализированном медицинском учреждении. Иногда мужчина не узнавал своих близких. В результате этого Янин часто находился в депрессивном состоянии и проявлял агрессию.

Актер с отцом

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