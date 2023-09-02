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В росії помер актор Олексій Янін, який переніс інсульт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Російський актор Олексій Янін Новина оновлена 02 вересня 2023, 12:56
Російський актор Олексій Янін. Фото Колаж "Телеграфу"

Зірки російських мелодрам не стало на 41 році життя

У суботу, 2 вересня, стало відомо про смерть російського актора Олексія Яніна. 40-річний чоловік останніми роками боровся з наслідками перенесеного інсульту 8 років тому.

Про смерть Яніна повідомили у Телеграм-каналі Російського академічного молодіжного театру, де до хвороби працював актор. "Останні 8 років Олексій боровся з наслідками важкого інсульту, у березні йому виповнилося лише 40 ", — пишуть колеги Яніна.

Що відомо про хворобу Олексія Яніна

У травні 2015 року молодий російський актор Олексій Янін, відомий по телесеріалах "Студенти" та "Крем", впав у кому після тяжкого інсульту. Чоловікові довелося робити трепанацію черепа. Після багатьох хірургічних втручань, у 2016 році Олексій вийшов із коматозного стану, в якому перебував цілих 1,5 роки.

Олексій Янін
Олексій Янін
Олексій Янін із дружиною Дар’єю Клюшкіною та сином

З ним залишилася його дружина Дарія Клюшкінова. Близькі надавали допомогу у його догляді, годували його з ложки та допомагали з фізичними вправами.

В останні дні Янін знаходився у спеціалізованому медичному закладі. Іноді чоловік не впізнавав своїх близьких. Внаслідок цього Янін часто перебував у депресивному стані та проявляв агресію.

Олексій Янін
Олексій Янін
Актор із батьком
Олексій Янін

Раніше ми повідомляли, що нещодавно помер український актор Юрій Потапенко. Також "Телеграф" писав про смерть італійського співака Тото Кутуньо.

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