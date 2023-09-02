В росії помер актор Олексій Янін, який переніс інсульт

Зірки російських мелодрам не стало на 41 році життя

У суботу, 2 вересня, стало відомо про смерть російського актора Олексія Яніна. 40-річний чоловік останніми роками боровся з наслідками перенесеного інсульту 8 років тому.

Про смерть Яніна повідомили у Телеграм-каналі Російського академічного молодіжного театру, де до хвороби працював актор. "Останні 8 років Олексій боровся з наслідками важкого інсульту, у березні йому виповнилося лише 40 ", — пишуть колеги Яніна.

Що відомо про хворобу Олексія Яніна

У травні 2015 року молодий російський актор Олексій Янін, відомий по телесеріалах "Студенти" та "Крем", впав у кому після тяжкого інсульту. Чоловікові довелося робити трепанацію черепа. Після багатьох хірургічних втручань, у 2016 році Олексій вийшов із коматозного стану, в якому перебував цілих 1,5 роки.

Олексій Янін із дружиною Дар’єю Клюшкіною та сином

З ним залишилася його дружина Дарія Клюшкінова. Близькі надавали допомогу у його догляді, годували його з ложки та допомагали з фізичними вправами.

В останні дні Янін знаходився у спеціалізованому медичному закладі. Іноді чоловік не впізнавав своїх близьких. Внаслідок цього Янін часто перебував у депресивному стані та проявляв агресію.

Актор із батьком

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