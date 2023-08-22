Помер легендарний італійський співак Тото Кутуньо

Пісня L’italiano принесла Тото Кутуньо популярність

Відомий італійський співак Тото Кутуньо помер 22 серпня 2023 року. Легендарному виконавцю нещодавно виповнилося 80 років.

Як повідомляє італійське медіа ANSA, співак та автор пісень помер у вівторок близько 16:00 у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані. Раніше туди госпіталізували артиста.

Як розповів журналістам менеджер співака Данило Манкузо, після тривалої хвороби Тото Кутуньо в останні місяці погіршало. Ще нещодавно, 7 липня 2023 року, артист відзначив своє 80-річчя.

Тото Кутуньо – співак і композитор, мабуть, один із найзнаковіших персон на італійській сцені. А його пісня L’italiano принесла артисту всесвітню славу та звучить на сценах по всьому світу й у фільмах у наші дні.

Італієць з дитинства захоплювався музикою, умів грати на трубі, акордеоні та ударних. На його рахунку тріумфи у різних конкурсах, у тому числі перемога у "Євробаченні" 1990 року в Загребі. Засновник гурту Toto e Tati, учасник колективу Albatros і сольний співак. Писав пісні для не менш легендарного Джо Дассена та співпрацював із ще однією зіркою Італії Адріано Челентано.

В 2009 році в артиста виявили онкологічне захворювання. Тото Кутуньо переніс низку операцій. Яка саме хвороба спричинила смерть співака, поки що публічно не повідомлялося.

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