Коханий актриси Сандри Буллок помер від рідкісної хвороби у 57 років

Пара була разом із 2015 року, бойфренд допомагав актрисі виховувати її прийомних дітей

Бойфренд зірки фільму "Міс Конгеніальність", 59-річної актриси Сандри Буллок помер. Фотографу Брайану Рендаллу було 57 років.

Як повідомляє видання Page six, про смерть Рендалла повідомила його родина. Чоловік помер 5 серпня 2023 року.

Так, Браян Рендалл три роки боровся з бічним аміотрофічним склерозом (БАС). Це рідкісне неврологічне захворювання вражає нервові клітини головного та спинного мозку, які контролюють довільний рух м’язів. Ліки від БАС ще не знайдено, ефективного лікування, здатного зупинити прогресування, теж.

Історія кохання Буллок та Рендалла почалася у 2015 році. Акторка запросила фотографа на день народження її прийомного сина Луї. Тоді й почав роман. В одному з інтерв’ю Буллок назвала чоловіка "коханням всього її життя".

Напередодні смерті Рендалла в медіа з’являлася інформація про розрив пари. Ні Сандру, ні Брайана кілька років не бачили на публіці разом. Чутки про розлучення ніхто з пари не коментував.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що помер 25-річний актор із серіалу "Ейфорія". Напередодні Ангус Клауд поховав батька, втрата давалася йому дуже тяжко.