Померла легендарна актриса та співачка Джейн Біркін

Французька знаменитість померла на 77 році життя

Стало відомо про смерть французької актриси та співачки Джейн Біркін. Знаменитості не стало у віці 76 років.

Про сумну новину повідомляє французьке видання leparisien. Біркін була знайдена мертвою у своєму будинку в Парижі в неділю, 16 липня. Відомо, що нещодавно співачка скасувала концерти за станом здоров’я.

Народившись у Лондоні у 1946 році, наприкінці 1960-х вона переїхала до Франції. Відома за фільмами "Блоу-ап", "Калейдоскоп", "Слоган".

Після першого шлюбу з композитором Джоном Баррі, від якого у неї народилася дочка Кейт (фотограф, наклала на себе руки у 2013 році), Джейн Біркін почала зустрічатися з французьким актором Сержем Генсбуром. Разом вони створили культову композицію під назвою "Je t’aime… moi non plus", а їхній роман тривав 13 років (до 1980-ого). У цих стосунках у пари народилася дочка, майбутня актриса та співачка Шарлотта Генсбур. Також Біркін має дочку Лу Дуайон від режисера Жака Дуайон.

Серж Генсбур і Джейн Біркін у 1969 році. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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