Померла легендарна актриса та співачка Джейн Біркін
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Французька знаменитість померла на 77 році життя
Стало відомо про смерть французької актриси та співачки Джейн Біркін. Знаменитості не стало у віці 76 років.
Про сумну новину повідомляє французьке видання leparisien. Біркін була знайдена мертвою у своєму будинку в Парижі в неділю, 16 липня. Відомо, що нещодавно співачка скасувала концерти за станом здоров’я.
Народившись у Лондоні у 1946 році, наприкінці 1960-х вона переїхала до Франції. Відома за фільмами "Блоу-ап", "Калейдоскоп", "Слоган".
Після першого шлюбу з композитором Джоном Баррі, від якого у неї народилася дочка Кейт (фотограф, наклала на себе руки у 2013 році), Джейн Біркін почала зустрічатися з французьким актором Сержем Генсбуром. Разом вони створили культову композицію під назвою "Je t’aime… moi non plus", а їхній роман тривав 13 років (до 1980-ого). У цих стосунках у пари народилася дочка, майбутня актриса та співачка Шарлотта Генсбур. Також Біркін має дочку Лу Дуайон від режисера Жака Дуайон.
Раніше повідомлялося про смерть білоруської актриси театру та кіно Лариси Маршалової. РосЗМІ називають смерть зірки мильних опер раптовою.