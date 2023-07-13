Актриса серіалу "Каменська" померла у 44 роки: що відомо

У серпні Маршалова мала відзначати своє 45-річчя

Російська та білоруська актриса театру та кіно Лариса Маршалова, яка знялася у популярному колись серіалі "Каменська", померла у 44 роки. РосЗМІ називають смерть зірки мильних опер раптовою.

Як повідомляють російські Телеграм-канали, Лариса Маршалова померла на 45-му році життя. Точна причина смерті актриси поки що не оголошувалась.

Так, новину про раптову смерть Маршалової повідомили у театрі-студії кіноактора Національної кіностудії "Білорусьфільм", де вона пропрацювала понад десять років. Дата смерті актриси – 12 липня 2023 року. У серпні їй виповнилося б 45 років.

На рахунку актриси Лариси Маршалової близько ста ролей у фільмах та серіалах, переважно епізодичних. Серед її робіт такі проекти, як "Каменська", "Вольф Мессінг: Той, хто бачив крізь час", "Детективне агентство "Іван та Мар’я", "Журов", "По той бік щастя", "Ідеальний шлюб", "Псевдонім "Албанець" та інші.

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