Актриса сериала "Каменская" умерла в 44 года: что известно

В августе Маршалова должна была отмечать свое 45-летие

Российская и белорусская актриса театра и кино Лариса Маршалова, снявшаяся в популярном когда-то сериале "Каменская", умерла в 44 года. РосСМИ называют смерть звезды мыльных опер внезапной.

Как сообщают российские Телеграм-каналы, Лариса Маршалова скончалась на 45-ом году жизни. Точная причина смерти актрисы пока еще не оглашалась.

Так, новость о скоропостижной смерти Маршаловой сообщили в театре-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм", где она проработала более десяти лет. Дата смерти актрисы – 12 июля 2023 года. В августе ей исполнилось бы 45 лет.

На счету актрисы Ларисы Маршаловой около ста ролей в фильмах и сериалах, преимущественно эпизодических. В числе ее работ такие проекты, как "Каменская", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Детективное агентство "Иван да Марья", "Журов", "По ту сторону счастья", "Идеальный брак", "Псевдоним "Албанец" и другие.

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