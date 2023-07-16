Умерла легендарная актриса и певица Джейн Биркин
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Французская знаменитость скончалась на 77 году жизни
Стало известно о смерти французской актрисы и певицы Джейн Биркин. Знаменитости не стало в возрасте 76 лет.
О печальной новости сообщает французское издание leparisien. Биркин была найдена мертвой в своем доме в Париже в воскресенье, 16 июля. Известно, что недавно певица отменила концерты по состоянию здоровья.
Родившись в Лондоне в 1946 году, в конце 1960-х она переехала во Францию. Известна по фильмам "Блоу-ап", "Калейдоскоп", "Слоган".
После первого брака с композитором Джоном Барри, от которого у нее родилась дочь Кейт (фотограф, покончила с собой в 2013 году), Джейн Биркин начала встречаться с французским актером Сержем Генсбуром. Вместе они создали культовую композицию под названием "Je t'aime… moi non plus", а их роман продлился 13 лет (до 1980 года). В этих отношениях у пары родилась дочь, будущая актриса и певица Шарлотта Генсбур. Также у Биркин есть дочь Лу Дуайон от режиссера Жака Дуайон.
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