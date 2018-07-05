Шарлотта Генсбур представила новую видеороботу на песню "Sylvia Says"

Дочь легендарных Сержа Генсбура и Джейн Биркин, актриса и певица Шарлотта Генсбур выпустила клип на песню "Sylvia Says". Трек стал частью ее альбома "Rest", который Шарлотта представила в конце 2017 года. Отметим, что новая композиция певицы основана на стихотворении "Mad Girl's Love Song" знаменитой американской поэтессы Сильвии Плат. Режиссером всех видео из альбома стала сама Генсбур. Вдохновил ее снимать клипы самостоятельно режиссер Ларс фон Триер. Режиссером всем моих клипов я сначала просила стать своего давнего друга Ларса фон Триера. Но тот ответил: "Сама! Ты сможешь, я подскажу", – рассказала Шарлотта.