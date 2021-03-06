"Дом забит тренажерами": стало известно о состоянии пораженного инсультом актера Алексея Янина

В мае 2015 года молодой российский актер Алексей Янин, известный по телесериалам "Студенты" и "Крем", впал в кому после обширного инсульта. Мужчине пришлось делать трепанацию черепа. После многих хирургических вмешательств, в 2016 году Алексей вышел из коматозного состояния, в котором пребывал целых 1,5 года. 14 марта Янину исполнится 38 лет.

Его мама, Ольга Андреевна Янина, поделилась, как сейчас чувствует себя актер, за которым нужен постоянный уход и присутствия близких людей. Об этом пишет Telegram-канал Звездач.

"У нас весь дом забит тренажерами на разные группы мышц. Там столько всего, что сложно себе представить. Летом Леша почти все время проводит на улице. Для него это полезно. Еще к нему часто приезжают друзья, жена с ребенком", - поделилась подробностями мать Алексея.

На фото: Алексей Янин и его мама Ольга Андреевна. Источник Telegram-канал Звездач

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В 2004 году Алексей Янин окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, после чего начал работать в Российском академическом молодежном театре. С 2012 года женат на певице Дарье Клюшниковой. У пары есть сын Андрей.

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У перспективного актера, который уже был известен зрителю, было много творческих планов, которые он не смог реализовать из-за болезни.

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