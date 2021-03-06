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"Дом забит тренажерами": стало известно о состоянии пораженного инсультом актера Алексея Янина

"Дом забит тренажерами": стало известно о состоянии пораженного инсультом актера Алексея Янина
Обновлено 12:05 Сегодня Телеграф

В мае 2015 года молодой российский актер Алексей Янин, известный по телесериалам "Студенты" и "Крем", впал в кому после обширного инсульта. Мужчине пришлось делать трепанацию черепа. После многих хирургических вмешательств, в 2016 году Алексей вышел из коматозного состояния, в котором пребывал целых 1,5 года. 14 марта Янину исполнится 38 лет.

Его мама, Ольга Андреевна Янина, поделилась, как сейчас чувствует себя актер, за которым нужен постоянный уход и присутствия близких людей. Об этом пишет Telegram-канал Звездач.

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"У нас весь дом забит тренажерами на разные группы мышц. Там столько всего, что сложно себе представить. Летом Леша почти все время проводит на улице. Для него это полезно. Еще к нему часто приезжают друзья, жена с ребенком", - поделилась подробностями мать Алексея.

На фото: Алексей Янин и его мама Ольга Андреевна. Источник Telegram-канал Звездач

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В 2004 году Алексей Янин окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, после чего начал работать в Российском академическом молодежном театре. С 2012 года женат на певице Дарье Клюшниковой. У пары есть сын Андрей.

У перспективного актера, который уже был известен зрителю, было много творческих планов, которые он не смог реализовать из-за болезни.

Ранее "Телеграф" писал о покойном российском режиссере Борисе Грачевском, последние слова которого были обращены его 8-летней дочери.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Здоровье, Инсульт, Алексей Янин.
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