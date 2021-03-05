Сын Григория Чапкиса приехал в Киев и показал больного отца (видео)

Украинский хореограф Григорий Чапкис, который 9 февраля был госпитализирован с осложнением после воспаления легких в Киевскую городскую клиническую больницу №6, но сейчас уже находится дома.

Момент того, как танцор смотрит телевизор, лежа на диване, заснял на видео его сын Грэг Чапкис, который приехал в Киев навестить отца.

Короткий ролик был выложен в сториз Инстаграма Грэга.

Добавим, что 24 февраля Григорию Чапкису исполнилось 91 год.

View this post on Instagram A post shared by Григорий Николаевич Чапкис (@gregory_chapkis)

Григорий Чапкис является отцом двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). В сентябре 2020 года Чапкис заявил, что женился в четвертый раз.

Ранее у хореографа было подозрение на коронавирус, однако этот диагноз врачи не подтвердили.