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Сын Чапкиса взволновал сообщением о попавшем в реанимацию отце

Сын Чапкиса взволновал сообщением о попавшем в реанимацию отце
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram Грэга Чапкиса

90-летний хореограф Григорий Чапкис находится сейчас в реанимации с осложнением после пневмонии. Отмечается, что в больницу танцора доставили еще во вторник, 9 февраля.

Его 41-летний сын, владелец школы хип-хоп Chapkis Dance в Сан-Франциско Грэг просит в это время помолиться за отца, который находится в тяжелом состоянии.

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Новый пост появился в сториз Инстаграма танцора.

"Пожалуйста, молитесь за моего отца. Он не в порядке", - написал Грэг.

Григорий Чапкис

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Напомним, что в декабре прошлого года Григорий Чапкис был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Перед Новым годом 90-летнего мужчину выписали, однако позже хореограф снова попал в больницу, о чем сообщил его сын Грэг. У танцора было подозрение на коронавирус, однако диагноз врачи не подтвердили.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Григорий Чапкис, Грэг Чапкис.
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