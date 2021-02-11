Сын Чапкиса взволновал сообщением о попавшем в реанимацию отце

90-летний хореограф Григорий Чапкис находится сейчас в реанимации с осложнением после пневмонии. Отмечается, что в больницу танцора доставили еще во вторник, 9 февраля.

Его 41-летний сын, владелец школы хип-хоп Chapkis Dance в Сан-Франциско Грэг просит в это время помолиться за отца, который находится в тяжелом состоянии.

Новый пост появился в сториз Инстаграма танцора.

"Пожалуйста, молитесь за моего отца. Он не в порядке", - написал Грэг.

Напомним, что в декабре прошлого года Григорий Чапкис был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Перед Новым годом 90-летнего мужчину выписали, однако позже хореограф снова попал в больницу, о чем сообщил его сын Грэг. У танцора было подозрение на коронавирус, однако диагноз врачи не подтвердили.