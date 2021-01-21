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Внучка Григория Чапкиса сообщила о горе в семье

Внучка Григория Чапкиса сообщила о горе в семье
Обновлено 22:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В семье Григория Чапкиса горе, а точнее в семье его старшей дочери Лилии. Скончалась мама ее мужа - Лидия.

Об этом сообщила внучка танцора - итальянская модель и актриса Анна Сафрончик на своей странице в Инстаграме, опубликовав черно-белое фото с бабушкой.

"Удачного путешествия, моя любимая бабушка. Безмерная боль потерять тебя...Ты будешь жить вечно в наших сердцах. Покойся с миром, бабушка Лида", — написала Анна Сафрончик под снимком.

 
 
 
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Публикация от Anna Safroncik (@annasafroncik)

Напомним, Анна Сафрончик родилась в Киеве в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочери Григория Николаевича от первого брака).

Ранее, “Телеграф” сообщал, что 90-летнего Григория Чапкиса выписали из больницы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 157

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Смерть, Григорий Чапкис, Анна Сафрончик.
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