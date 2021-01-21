Внучка Григория Чапкиса сообщила о горе в семье

В семье Григория Чапкиса горе, а точнее в семье его старшей дочери Лилии. Скончалась мама ее мужа - Лидия.

Об этом сообщила внучка танцора - итальянская модель и актриса Анна Сафрончик на своей странице в Инстаграме, опубликовав черно-белое фото с бабушкой.

"Удачного путешествия, моя любимая бабушка. Безмерная боль потерять тебя...Ты будешь жить вечно в наших сердцах. Покойся с миром, бабушка Лида", — написала Анна Сафрончик под снимком.

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Напомним, Анна Сафрончик родилась в Киеве в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочери Григория Николаевича от первого брака).

Ранее, “Телеграф” сообщал, что 90-летнего Григория Чапкиса выписали из больницы.