Внучка Григория Чапкиса сообщила о горе в семье

В семье Григория Чапкиса горе, а точнее в семье его старшей дочери Лилии. Скончалась мама ее мужа - Лидия.
Об этом сообщила внучка танцора - итальянская модель и актриса Анна Сафрончик на своей странице в Инстаграме, опубликовав черно-белое фото с бабушкой.
"Удачного путешествия, моя любимая бабушка. Безмерная боль потерять тебя...Ты будешь жить вечно в наших сердцах. Покойся с миром, бабушка Лида", — написала Анна Сафрончик под снимком.
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Напомним, Анна Сафрончик родилась в Киеве в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочери Григория Николаевича от первого брака).
Ранее, “Телеграф” сообщал, что 90-летнего Григория Чапкиса выписали из больницы.