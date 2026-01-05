Переспав з однією, а виграла інша. Відомий пліткар розкрив "підлий" вчинок Цимбалюка на "Холостяку"

Фінал шоу виявився фікцією?

Лише відгримів фінал 14 сезону одного із найромантичніших проєктів на українському телебаченні — "Холостяк", як з’явилися нові скандали. Насамперед з головним героєм, відомим актором Тарасом Цимбалюком та фіналістками шоу.

Що потрібно знати:

Інсайдер розповів, що Цимбалюк вступав у близькість з учасницею ще до фіналу шоу

Продюсери СТБ знали про те, що відбувається, і навіть намагалися вплинути на фінальний вибір актора

Сам Тарас визнав, що реаліті стало для нього джерелом доходу та піару

Відомий пліткар Богдан Беспалов розповів інтимні подробиці вчинку 36-річної зірки під час зйомок реаліті у 2025 році. Як завжди, один із підписників блогера у листуванні розповів скандальні моменти з Цимбалюком та учасницями сезону. За словами Богдана, його інформатор нібито має дуже близьке відношення до проєкту, тож не розкрив його особистість.

Цимбалюк з фіналістками — Надін та Настею. Фото: instagram.com/holostyakstb

Що трапилося на проєкті "Холостяк 2025"

Як стверджує джерело, Тарас ще до фіналу нібито переспав з однією з фіналісток Анастасією Половинкіною, проте віддав перемогу іншій учасниці — Надін Головчук, з якою в результаті розстався.

Тарасік переспав з Настею, але вибрав Надін. Продюсери знали про близькість і навіть намагалися переконати не робити так із Настю, бо вона їм теж імпонувала і було шкода. Скидаю тобі декілька скрінів із закритого чату редакторів проєкту. Можеш переконатися в моїх словах. Ти знаєш, що я говорю правду. Також продюсери прямо сказали Тарасику, що він може нікого не обирати. Ну, типу хоч якось пом'якшити фінал для Насті джерело Богдана Беспалова

Нагадаємо, що у новорічні свята Цимбалюка "спіймали" за спільним відпочинком із тією ж Настею. За словами інсайдера, Половинкіна закохалася в українського актора, який відмовив їй у фіналі сезону. Сам Беспалов ще у січні 2026 року писав, що дівчина "продовжує бігати за Цимбалюком після шоу".

Тарас Цимбалюк із Настею Половинкіною на відпочинку в Карпатах. Фото: BespaLOVmedia

Також підписник Богдана наголосив, що після проєкту Цимбалюк мав інтимні стосунки з переможницею Надін.

З Ірочкою (Пономаренко, третя фіналістка – ред.) він не спав. З Настею — під час шоу. З Надін — після шоу. Він для цього навіть трансфер зі Львову до Києва організовував. І вони реально бачились і ночували разом після шоу неодноразово інсайдер

"Зарплата" від СТБ

Нещодавно вийшло скандальне інтерв’ю блогерки Єви Коршик із Цимбалюком, де сам актор зізнався, що участь у реаліті була для нього способом як заробітку, так і піару для його кар’єри. За його словами, фінансові умови співпраці із СТБ відповідали його звичайним ставкам у кінопроєктах. Тарас підтвердив, що після участі у шоу його гонорари зросли.

Звичайно, підняв. Я туди йшов за тим, щоб притягнути у свої соцмережі аудиторію. Та й, в принципі, познайомити себе і самому познайомитися з новою аудиторією. Я не приховую. Мені це цікаво. Тому що, як не крути, медійна сторона, акторська, вона дуже важлива. Особливо коли після початку повномасштабної війни почало масово культивуватися це ремесло реклами, інтеграції Тарас Цимбалюк

Актор із ведучим "Холостяка" Григорієм Решетніком. Фото: instagram.com/holostyakstb

"Рабський" контракт з учасницями

Насамкінець, у своєму Телеграм-каналі Беспалов відповів, що зупиняє дівчат від публічності та правди — це контракт із каналом СТБ.

Кабальний, рабський контракт, який і зберігає фейкову казковість франшизи Богдан Беспалов

Скріншот: BespaLOVmedia

Раніше "Телеграф" докладніше розповів, що відомо про всіх учасниць 14 сезону "Холостяка". Нагадаємо, що сам реаліті-проект щоразу потрапляє у скандали. Минулого року шоу запідозрили у співпраці з росіянами.