Прикрашена доріжкою з діамантів: скільки коштує обручка, подарована Надін у фіналі "Холостяка" (фото)

Холостяк подарував дівчині обручку від українського бренду

У п’ятницю, 26 грудня, на "СТБ" вийшов фінал романтичного шоу "Холостяк", у якому головний герой Тарас Цимбалюк зізнався у почуттях 26-річній моделі Надін Головчук. Актор подарував дівчині обручку з діамантами.

На фінальній церемонії шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк вручив Надін обручку від українського бренду SOVA. Для своєї обраниці він вибрав гарну прикрасу із білого золота.

Скільки коштує обручка, яку Цимбалюк подарував Надін

На сайті бренду вартість такої обручки становить 154 990 гривень. Прикраса входить до колекції The Diamond lines. Шинка обручки прикрашена доріжкою з діамантів, а в центрі розташований великий сяйнистий камінь, закріплений на чотирьох крапанах.

Скільки коштує обручка, яу Цимбалюк подарував Надін, Фото: SOVA

Дизайн прикраси виконаний у класичному стилі. На сайті вказано, що це "Вибір холостяка".

Тарас подарував Надін обручку з діамантами, Фото: holostyakstb

Але чи залишилася пара разом після проєкту "Холостяк" стане відомо лише за тиждень.

Тарас Цимбалюк вибрав Надін Головчук, Фото: nadin.holovchuk

Зазначимо, що переможниця Надін Головчук працює моделлю та співпрацює з багатьма брендами. Дівчина запам’яталася холостяку з першої вечірки, оскільки вирішила познайомитися з ним оригінальним способом — зателефонувала головному герою з телефонної будки.

Переможниця "Холостяк 14" Надін Головчук, Фото: nadin.holovchuk

Протягом проєкту між нею та Тарасом спостерігалася взаємна симпатія. Хоча Надін стала однією з найбільш обговорюваних дівчат 14 сезону, оскільки встигла "засвітитися" у кількох скандалах.

"Телеграф" писав раніше, що у фіналі "Холостяка 14" після трьох побачень Цимбалюк попрощався з Іриною Пономаренко. Саме вона мала чи не найбільшу підтримку глядачів серед усіх учасниць сезону.