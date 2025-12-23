Переможе Надін, але Цимбалюк все одно з Готочкіною? Що відомо про фінал "Холостяка", прогнози соцмереж

Фінал 14-го сезону "Холостяка" відбудеться вже 26 грудня

Романтичне шоу "Холостяк" із Тарасом Цимбалюком продовжує вибухати обговореннями в мережі — не тільки через яскраві побачення, а й чутки, які супроводжують цей сезон. Раніше повідомляли, що переможниця — Діана Зотова, але вона покинула проєкт, пізніше заявляли, що залишиться у стосунках із актором залишиться Надін.

Що варто знати

Глядачі вичислили переможницю "Холостяка", проаналізувавши двосекундний кадр-анонс наступного випуску і це Надін Головчук. Про це заявив і відомий блогер ще на початку сезону

Учасниця Діана Зотова, яку від першого випуску називали переможницею, покинула проєкт

У мережі ширяться докази того, що актор таємно зустрічається зі своєю колишньою дівчиною Світланою Готочкіною

Блогер-пліткар Богдан Беспалов після першого випуску заявив, що переможе у "Холостяку" Діана Зотова — дівчина, яка спілкувалася із Тарасом ще до початку знімань проєкту. Про це також писали інші Телеграм-канали. Проте пізніше прогнози блогера змінилися. Ба більше, з цією учасницею Цимбалюк попрощався у п’ятому випуску, бо виявилося, що вона закохана у колишнього.

Діана Зотова

Блогер-пліткар вже після другого випуску шоу заявив, що переможниця шоу "Холостяк 14" — Надін Головчук. Він також "передбачив" фіналісток. Ще тоді він назвав Анастасію Половинкіну, Ірину Пономаренко і Надію, і це виявилося правдою.

Беспалов про фіналісток "Холостяка"

В мережі також почали обговорювати ймовірну переможницю після анонсу фіналу шоу. Річ у тім, що в ефірі СТБ показали кадр, де нібито Цимбалюк одягає обручку на підмізинний палець фіналістці. Користувачі відразу стали визначати, хто це, за манікюром. Знову все звелося до того, що на двосекундному відео — Надін Головчук.

Чутки про переможницю Холостяка

Чутки про стосунки з колишньою Світланою Готочкіною

Відомо, що колишню дівчину Тараса Цимбалюка звати Світлана Готочкіна. Він розірвав стосунки із нею на початку 2025 року. Паралельно з обговоренням можливої переможниці виринули й чутки про те, що Цимбалюк нібито не був повністю "холостяком" під час зйомок.

Багато хто стверджує, що під час знімань одного з епізодів шоу в Карпатах Тарас нібито жив у готелі саме із Готочкіною. Також пишуть, що бачили їх разом у київському ресторані.

Чутки про Холостяка

До слова, Цимбалюк брав участь у показі та зйомках для бренду одягу Світлани. Актор також з’явився в її обіймах на фото.

Юрій Савранський, Наталка Денисенко, Світлана Готочкіна, Тарас Цимбалюк і Ольга Сумська на показі бренду. Фото: https://www.instagram.com/gots.label/

Тарас Цимбалюк на показі бренду одягу Світлани Готочкіної. Фото: https://www.instagram.com/gots.label

До слова, сама Готочкіна підігріла ці чутки. У своїй сторіс дівчина опублікувала відповідь на запитання підписника. Коли у неї запитали, чи нормально шифруватися з Цимбалюком, поки не закінчиться проєкт, на що та відповіла: "Нормально".

Світлана Готочкіна про стосунки з Цимбалюком

