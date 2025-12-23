Победит Надин, но Цымбалюк все равно с Готочкиной? Что известно о финале "Холостяка", прогнозы соцсетей

Финал 14-го сезона "Холостяка" состоится уже 26 декабря

Романтическое шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком продолжает взрываться обсуждениями в сети — не только из-за ярких свиданий, но и слухов, сопровождающих этот сезон. Ранее сообщалось, что победительница — Диана Зотова, но она покинула проект, а позже заявляли, что в отношениях с актером и останется Надин.

Что следует знать

Зрители вычислили победительницу "Холостяка", проанализировав двухсекундный кадр-анонс следующего выпуска, и это Надин Головчук. Об этом заявил и известный блогер еще в начале сезона

Участница Диана Зотова, которую от первого выпуска называли победительницей, покинула проект

В сети ходят доказательства того, что актер тайно встречается со своей бывшей девушкой Светланой Готочкиной

Блогер-сплетник Богдан Беспалов после первого выпуска заявил, что победит в "Холостяке" Диана Зотова — девушка, которая общалась с Тарасом еще до начала съемок проекта. Об этом также писали другие Телеграмм-каналы. Однако позже прогнозы блогера изменились. Более того, с этой участницей Цымбалюк попрощался в пятом выпуске, потому что оказалось, что она влюблена в бывшего.

Диана Зотова

Блогер-сплетник уже после второго выпуска шоу заявил, что победительница шоу "Холостяк 14" — Надин Головчук. Он также "предсказал" финалисток. Еще тогда он назвал Анастасию Половинкину, Ирину Пономаренко и Надежду, и это оказалось правдой.

Беспалов о финалистках "Холостяка"

В сети также стали обсуждать вероятную победительницу после анонса финала шоу. Дело в том, что в эфире СТБ показали кадр, где якобы Цымбалюк одевает обручальное кольцо на безымянный палец финалистке. Пользователи сразу стали определять, кто это, по маникюру. Снова все свелось к тому, что на двухсекундном видео — Надин Головчук.

Слухи о победительнице Холостяка

Слухи об отношениях с бывшей Светланой Готочкиной

Известно, что бывшую девушку Тараса Цымбалюка зовут Светлана Готочкина. Он разорвал отношения с ней в начале 2025 года. Параллельно с обсуждением возможной победительницы выплыли и слухи о том, что Цымбалюк якобы не был полностью "холостяком" во время съемок.

Многие утверждают, что во время съемок одного из эпизодов шоу в Карпатах Тарас якобы жил в отеле именно с Готочкиной. Также пишут, что видели их вместе в киевском ресторане.

Слухи о Холостяке

К слову, Цымбалюк участвовал в показе и съемках для бренда одежды Светланы. Актер тоже появился в ее объятиях на фото.

Юрий Савранский, Наталья Денисенко, Светлана Готочкина, Тарас Цымбалюк и Ольга Сумская на показе бренда. Фото: https://www.instagram.com/gots.label/

Тарас Цымбалюк на показе бренда одежды Светланы Готочкиной. Фото: https://www.instagram.com/gots.label

К слову, сама Готочкина подогрела эти слухи. В своей истории в Инстаграмм девушка опубликовала ответ на вопрос подписчика. Когда у нее спросили, нормально ли шифроваться с Цымбалюком, пока не закончится проект, на что та ответила: "Нормально".

Светлана Готочкина об отношениях с Цымбалюком

