Когда финал "Холостяка"? Что ждет участниц и Тараса Цымбалюка в десятом выпуске

В пятницу, 19 декабря, зрителей ждет очередной выпуск романтического шоу

До Нового 2026 года остались считанные дни. Совсем скоро закончится год, а вместе с ним и 14-й сезон романтического шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком в главной роли. В эту пятницу, 19 декабря, зрителям покажут 10-й эпизод проекта, в котором остались всего три участницы.

"Телеграф" рассказывает, кто из девушек остался в шоу в преддверии финала и когда зрителям покажут развязку.

Кто остался в шоу перед финалом?

После девятого выпуска "Холостяка", когда девушки знакомили Тараса со своими семьями, на проекте остались три участницы — Надин Головчук, Ирина Пономаренко и Анастасия Половинкина. А вот Дарью Романец Тарас выгнал после разговора с ее родителями.

В новом десятом выпуске, судя по ролику-анонсу, девушек ждет знакомство уже с семьей Цымбалюка. Первой на эту встречу Тарас пригласил Ирину — они поедут в Черкасскую область.

Судя из видео, участниц ждет непростое знакомство со строгой мамой актера, которая будет очень придирчиво расспрашивать девушек об их жизни. Как говорит сам Тарас в анонсе, его маме очень сложно понравиться, так что девушек ждет то еще испытание.

А вот финал шоу, как пишут "Факты", состоится в последнюю пятницу 2025 года — 26 декабря. В финальном выпуске зрителям покажут развязку и станет ясно, с кем Цымбалюк попробует построить отношения после проекта.

