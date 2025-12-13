Одна получила колечко, а другая осталась без розы: кто покинул шоу "Холостяк" перед финалом

В эфир вышел 9 выпуск "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком

Состоялась трансляция 9 выпуска романтического реалити-шоу "Холостяк" с актером Тарасом Цымбалюком в главной роли. Чем ближе к финалу, тем больше накалились страсти на проекте.

"Телеграф" раскрывает подробности происходившего в этом выпуске "Холостяка" в шаге от финала проекта, и кто из девушек покинул шоу.

К девятому выпуску на проекте остались четыре участницы — Надин Головчук, Дарья Романец, Ирина Пономаренко и Анастасия Половинкина. В этом эпизоде Тарас Цымбалюк знакомился с семьями девушек, и каждая такая встреча проходила в очень разной обстановке.

Так, во время встречи с родителями и сестрами Даши у главного героя произошел очень серьезный разговор с ее отцом, который насторожил Тараса. А вот во время встречи с мамой и братом Ирины Цымбалюка удивили ее отношения с близкими. Оказалось, что с мамой у Ирины непростые отношения, а отец живет в оккупации в Донецке.

Все на свои места расставила церемония роз, которая оказалась особенно напряженной и интригующей. Розу не получила Дарья Романец — девушка покинула проект.

Розы достались Надин и Анастасии. А вот с Ириной получилось очень интересно — Тарас без розы в руках презентовал ей подарок в виде колечка, а потом предложил проводить к машине. Когда они вышли и уже, вроде как, начали прощаться, актер открыл дверь авто, а там на сидении лежала роза для Иры. Так что девушка осталась в проекте.

В конце выпуска Цымбалюк признался, что его определенно тянет к Ирине. Он предложил ей первой встретиться с его родителями, так как в следующем выпуске участниц ждет именно это — они познакомятся с родственниками Тараса.

