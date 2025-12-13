Одна отримала каблучку, а інша залишилася без троянди: хто покинув шоу "Холостяк" перед фіналом

В ефір вийшов 9 випуск "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком

Відбулася трансляція 9 випуску романтичного реаліті-шоу "Холостяк" з актором Тарасом Цимбалюком у головній ролі. Чим ближче до фіналу, тим більше розпалилися пристрасті на проекті.

"Телеграф" розкриває подробиці, що відбувалося в цьому випуску "Холостяка" за крок від фіналу проекту, і хто з дівчат покинув шоу.

До дев’ятого випуску на проекті залишилися чотири учасниці — Надін Головчук, Дар’я Романець, Ірина Пономаренко та Анастасія Половінкіна. У цьому епізоді Тарас Цимбалюк знайомився із сім’ями дівчат, і кожна така зустріч проходила у дуже різній атмосфері.

Так, під час зустрічі з батьками та сестрами Даші у головного героя відбулася дуже серйозна розмова з її батьком, яка насторожила Тараса. А ось під час зустрічі з мамою та братом Ірини Цимбалюка здивували її стосунки з близькими. Виявилося, що з мамою в Ірини непрості відносини, а батько живе в окупації в Донецьку.

Все на свої місця розставила церемонія троянд, яка виявилася особливо напруженою та інтригуючою. Троянду не отримала Дар’я Романець – дівчина покинула проект.

Троянди дісталися Надін та Анастасії. А ось із Іриною вийшло дуже цікаво — Тарас без троянди в руках презентував їй подарунок у вигляді каблучки, а потім запропонував провести до машини. Коли вони вийшли і вже, начебто, почали прощатися, актор відчинив двері авто, а там на сидінні лежала троянда для Іри. Тож дівчина залишилася в проекті.

Наприкінці випуску Цимбалюк зізнався, що його безперечно тягне до Ірини. Він запропонував їй першою зустрітися з його батьками, бо в наступному випуску на учасниць чекає саме це — вони познайомляться з родичами Тараса.

