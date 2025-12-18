Коли фінал "Холостяка"? Що чекає на учасниць і Тараса Цимбалюка у десятому випуску (відео)

У п’ятницю, 19 грудня, на глядачів чекає черговий випуск романтичного шоу

До Нового 2026 року залишилися лічені дні. Незабаром закінчиться рік, а разом з ним і 14-й сезон романтичного шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком у головній ролі. Цієї п’ятниці, 19 грудня, глядачам покажуть 10-й епізод проекту, в якому залишилися лише три учасниці.

"Телеграф" розповідає, хто з дівчат залишився у шоу напередодні фіналу та коли глядачам покажуть розв’язку.

Хто залишився у шоу перед фіналом?

Після дев’ятого випуску "Холостяка", коли дівчата знайомили Тараса зі своїми сім’ями, на проекті залишилися три учасниці — Надін Головчук, Ірина Пономаренко та Анастасія Половінкіна. А ось Дар’ю Романець Тарас вигнав після розмови із її батьками.

У новому десятому випуску, судячи з ролика-анонсу, на дівчат чекає знайомство вже з родиною Цимбалюка. Першою на цю зустріч Тарас запросив Ірину – вони поїдуть на Черкащину.

Судячи з відео, на учасниць чекає непросте знайомство із суворою мамою актора, яка дуже прискіпливо розпитуватиме дівчат про їхнє життя. Як каже сам Тарас в анонсі, його мамі дуже складно сподобатися, так що на дівчат чекає те ще випробування.

А ось фінал шоу, як пишуть "Факти", відбудеться в останню п’ятницю 2025 року — 26 грудня. У фінальному випуску глядачам покажуть розв’язку і стане зрозумілим, з ким Цимбалюк спробує побудувати стосунки після проекту.

