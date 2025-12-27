Украшено дорожкой из диамантов: сколько стоит кольцо, подаренное Надин в финале "Холостяка" (фото)

Холостяк подарил девушке кольцо от украинского бренда

В пятницу, 26 декабря, на "СТБ" вышел финал романтического шоу "Холостяк", в котором главный герой Тарас Цымбалюк признался в чувствах 26-летней модели Надин Головчук. Актер подарил девушке кольцо с диамантами.

На финальной церемонии шоу "Холостяк 14" Тарас Цымбалюк вручил Надин кольцо от украинского бренда SOVA. Для своей избранницы он выбрал красивое украшение из белого золота.

Сколько стоит кольцо, которое Цымбалюк подарил Надин

На сайте бренда стоимость такого кольца составляет 154 990 гривен. Украшение входит в коллекцию The Diamond lines. Шинка кольца украшена дорожкой из диамантов, а в центре расположен крупный сияющий камень, закрепленный на четырех крапанах.

Сколько стоит кольцо, которое Цымбалюк подарил Надин, Фото: SOVA

Дизайн украшения выполнен в классическом стиле. На самом сайте указано, что это "Выбор холостяка".

Тарас подарил Надин кольцо с диамантами, Фото: holostyakstb

Но осталась ли пара вместе после проекта "Холостяк" станет известно лишь через неделю.

Тарас Цымбалюк выбрал Надин Головчук, Фото: nadin.holovchuk

Отметим, что победительница Надин Головчук работает моделью и сотрудничает с многими брендами. Девушка запомнилась холостяку с первой вечеринки, поскольку решила познакомиться с ним оригинальным способом — позвонила главному герою из телефонной будки.

Победительница "Холостяк 14" Надин Головчук, Фото: nadin.holovchuk

На протяжение проекта между ею и Тарасом наблюдалась взаимная симпатия. Хотя Надин стала одной из самых обсуждаемых девушек 14 сезона, поскольку успела "засветиться" в нескольких скандалах.

"Телеграф" писал ранее, что в финале "Холостяка 14" после трех свидания Цымбалюк попрощался с Ириной Пономаренко. Именно у нее была едва ли не самая большая поддержка зрителей среди всех участниц сезона.