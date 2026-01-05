Укр

Переспал с одной, а выиграла другая. Известный сплетник раскрыл "подлый" поступок Цымбалюка на "Холостяке"

Татьяна Кармазина
Тарас Цымбалюк Новость обновлена 05 января 2026, 12:43
Тарас Цымбалюк.

Финал шоу оказался фикцией?

Лишь отгремел финал 14 сезона одного из самых романтических проектов на украинском телевидении — "Холостяк", как появились новые скандалы. В первую очередь с главным героем, известным актером Тарасом Цымбалюком и финалистками шоу

Что нужно знать:

  • Инсайдер рассказал, что Цымбалюк вступал в близость с участницей еще до финала шоу
  • Продюсеры СТБ знали о происходящем и даже пытались повлиять на финальный выбор актера
  • Сам Тарас признал, что реалити стало для него источником дохода и пиара

Известный сплетник Богдан Беспалов рассказал интимные подробности поступка 36-летней звезды во время съемок реалити в ушедшем 2025 году. Как всегда, один из подписчиков блогера в переписке рассказал скандальные моменты с Цымбалюком и участницами сезона. По словам Богдана, его информатор якобы имеет очень близкое отношение к проекту, поэтому не раскрыл его личность.

Тарас Цымбалюк Холостяк Надин Головчук Настя Половинкина
Цымбалюк с финалистками - Надин и Настей.

Что случилось на проекте "Холостяк 2025"

Как утверждает источник, Тарас еще до финала якобы переспал с одной из финалисток — Анастасией Половинкиной, однако отдал победу другой участнице — Надин Головчук, с которой в итоге расстался.

Тарасик переспал с Настей, но выбрал Надин. Продюсеры знали о близости и даже пытались убедить не поступать так с Настей, потому что она им тоже импонировала и было жалко. Сбрасываю тебе несколько скринов из закрытого чата редакторов проекта. Можешь убедиться в моих словах. Ты знаешь, что я говорю правду. Также продюсеры прямо сказали Тарасику, что он может никого не выбирать. Ну, типа хоть как-то смягчить финал для Насти

источник Богдана Беспалова

Напомним, что в новогодние праздники Цымбалюка "поймали" за совместным отдыхом с той же Настей. По словам инсайдера, Половинкина влюбилась в украинского актера, который отказал ей в финале сезона. Сам Беспалов еще в январе 2026 года писал, что девушка "продолжает бегать за Цымбалюком после шоу".

Тарас Цымбалюк Настя Половинкина на отдыхе в Карпатах
Тарас Цымбалюк с Настей Половинкиной на отдыхе в Карпатах.

Также подписчик Богдана подчеркнул, что после проекта Цымбалюк имел интимные отношения с победительницей Надин.

С Ирочкой (Пономаренко, третья финалистка — ред.) он не спал. С Настей – во время шоу. С Надин — после шоу. Он для этого даже трансфер из Львова в Киев организовывал. И они реально виделись и ночевали вместе после шоу неоднократно

инсайдер

"Зарплата" от СТБ

Недавно вышло скандальное интервью блогерши Евы Коршик с Цымбалюком, где сам актер признался, что участие в реалити было для него способом как заработка, так и пиара для его карьеры. По его словам, финансовые условия сотрудничества с СТБ соответствовали его обычным ставкам в кинопроектах. Тарас подтвердил, что после участия в шоу его гонорары выросли.

Конечно поднял. Я туда шел за тем, чтобы привлечь в свои соцсети аудиторию. Да и, в принципе, познакомить себя и самому познакомиться с новой аудиторией. Я не скрываю. Мне это интересно. Потому что, как ни крути, медийная сторона, актерская, она очень важна. Особенно, когда после начала полномасштабной войны начало массово культивироваться это ремесло рекламы, интеграции

Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк Холостяк Григорий Решетник
Актер с ведущим "Холостяка" Григорием Решетником.

"Рабский" контракт с участницами

Напоследок, в своем Телеграм-канале Беспалов ответил, что останавливает девушек от публичности и правды — это контракт с каналом СТБ.

Кабальный, рабский контракт, который и сохраняет фейковую сказочность франшизы

Богдан Беспалов

Богдан Беспалов Холостяк
Скриншот: BespaLOVmedia

Ранее "Телеграф" подробнее рассказал, что известно обо всех участницах 14 сезона "Холостяка". Напомним, что сам реалити-проект каждый раз попадает в скандалы. В прошлом году шоу заподозрили в сотрудничестве с россиянами.

