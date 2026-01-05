Переспал с одной, а выиграла другая. Известный сплетник раскрыл "подлый" поступок Цымбалюка на "Холостяке"

Финал шоу оказался фикцией?

Лишь отгремел финал 14 сезона одного из самых романтических проектов на украинском телевидении — "Холостяк", как появились новые скандалы. В первую очередь с главным героем, известным актером Тарасом Цымбалюком и финалистками шоу

Что нужно знать:

Инсайдер рассказал, что Цымбалюк вступал в близость с участницей еще до финала шоу

Продюсеры СТБ знали о происходящем и даже пытались повлиять на финальный выбор актера

Сам Тарас признал, что реалити стало для него источником дохода и пиара

Известный сплетник Богдан Беспалов рассказал интимные подробности поступка 36-летней звезды во время съемок реалити в ушедшем 2025 году. Как всегда, один из подписчиков блогера в переписке рассказал скандальные моменты с Цымбалюком и участницами сезона. По словам Богдана, его информатор якобы имеет очень близкое отношение к проекту, поэтому не раскрыл его личность.

Цымбалюк с финалистками - Надин и Настей. Фото: instagram.com/holostyakstb

Что случилось на проекте "Холостяк 2025"

Как утверждает источник, Тарас еще до финала якобы переспал с одной из финалисток — Анастасией Половинкиной, однако отдал победу другой участнице — Надин Головчук, с которой в итоге расстался.

Тарасик переспал с Настей, но выбрал Надин. Продюсеры знали о близости и даже пытались убедить не поступать так с Настей, потому что она им тоже импонировала и было жалко. Сбрасываю тебе несколько скринов из закрытого чата редакторов проекта. Можешь убедиться в моих словах. Ты знаешь, что я говорю правду. Также продюсеры прямо сказали Тарасику, что он может никого не выбирать. Ну, типа хоть как-то смягчить финал для Насти источник Богдана Беспалова

Напомним, что в новогодние праздники Цымбалюка "поймали" за совместным отдыхом с той же Настей. По словам инсайдера, Половинкина влюбилась в украинского актера, который отказал ей в финале сезона. Сам Беспалов еще в январе 2026 года писал, что девушка "продолжает бегать за Цымбалюком после шоу".

Тарас Цымбалюк с Настей Половинкиной на отдыхе в Карпатах. Фото: BespaLOVmedia

Также подписчик Богдана подчеркнул, что после проекта Цымбалюк имел интимные отношения с победительницей Надин.

С Ирочкой (Пономаренко, третья финалистка — ред.) он не спал. С Настей – во время шоу. С Надин — после шоу. Он для этого даже трансфер из Львова в Киев организовывал. И они реально виделись и ночевали вместе после шоу неоднократно инсайдер

"Зарплата" от СТБ

Недавно вышло скандальное интервью блогерши Евы Коршик с Цымбалюком, где сам актер признался, что участие в реалити было для него способом как заработка, так и пиара для его карьеры. По его словам, финансовые условия сотрудничества с СТБ соответствовали его обычным ставкам в кинопроектах. Тарас подтвердил, что после участия в шоу его гонорары выросли.

Конечно поднял. Я туда шел за тем, чтобы привлечь в свои соцсети аудиторию. Да и, в принципе, познакомить себя и самому познакомиться с новой аудиторией. Я не скрываю. Мне это интересно. Потому что, как ни крути, медийная сторона, актерская, она очень важна. Особенно, когда после начала полномасштабной войны начало массово культивироваться это ремесло рекламы, интеграции Тарас Цымбалюк

Актер с ведущим "Холостяка" Григорием Решетником. Фото: instagram.com/holostyakstb

"Рабский" контракт с участницами

Напоследок, в своем Телеграм-канале Беспалов ответил, что останавливает девушек от публичности и правды — это контракт с каналом СТБ.

Кабальный, рабский контракт, который и сохраняет фейковую сказочность франшизы Богдан Беспалов

Скриншот: BespaLOVmedia

Ранее "Телеграф" подробнее рассказал, что известно обо всех участницах 14 сезона "Холостяка". Напомним, что сам реалити-проект каждый раз попадает в скандалы. В прошлом году шоу заподозрили в сотрудничестве с россиянами.