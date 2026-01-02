Цымбалюк засветился на отдыхе с участницей "Холостяка", которую сам выгнал (фото)

В сети подозревают, что таким образом "подогревается" пост-шоу "Холостяка", премьера которого выйдет 2 января

В последнюю пятницу 2025 года, 26 декабря, состоялся финал романтического реалити шоу "Холостяк". В конце последнего выпуска на проекте остались две участницы — Анастасия Половинкина и Надин Головчук. Именно между ними Тарас выбирал и выбрал Надин.

Однако, похоже, и с Настей у актера получилось сохранить теплые отношения. Так, ранее он писал в комментариях к ее посту о финале "Холостяка": "Обнимаю тебя, моя хорошая! Ты все знаешь и чувствуешь". А теперь вообще появился с Половинкиной на горнолыжном курорте Буковель.

Фото с Тарасом и Настей опубликовал продюсер Роман Крохин. На нем видно, что парочка прогуливается вместе по заснеженному зимнему курорту в новогодней атмосфере.

Фото: скриншот из инстаграм-сторис Романа Крохина

Еще одно фото опубликовала в инстаграм-сторис коллега Цымбалюка Елена Светлицкая, которая также оказалась в Буковеле с актером. На снимке Тарас и Настя сидят за столом и весело позируют на камеру.

Фото: скриншот из инстаграм-сторис Елены Светлицкой

Тем временем Надин Головчук, которая победила в "Холостяке", тоже оказалась "на Гуцульщине" и "передала привет" из бани. Девушка опубликовала забавное видео, в котором пробегает перед камерой в купальнике и с банной шапкой на голове. А в подписи к видео написала: "Лечу к вам", отметив страницы Тараса и Насти.

Фото: скриншот из видео в сторис Надин Головчук

Отметим, что в эту пятницу, 2 января, на телеканале СТБ покажут пост-шоу "Холостяк", в котором раскроется вся правда. Главной интригой выпуска станет тема — остались ли вместе Тарас и Надин после проекта.

Фото: скриншот с инстаграм-страницы шоу "Холостяк"

