Цимбалюк засвітився на відпочинку з учасницею "Холостяка", яку сам вигнав (фото)

У мережі підозрюють, що таким чином "підігрівається" пост-шоу "Холостяка", прем’єра якого вийде 2 січня

В останню п’ятницю 2025 року, 26 грудня, відбувся фінал романтичного реаліті шоу "Холостяк". Наприкінці останнього випуску на проекті залишилися дві учасниці — Анастасія Половинкіна та Надін Головчук. Саме між ними Тарас обирав і вибрав Надін.

Що варто знати:

У фіналі шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк обрав Надін Головчук

Після проекту актора помітили у Буковелі у компанії іншої фіналістки — Анастасії Половинкіної

Подробиці їхніх стосунків розкриють у пост-шоу на телеканалі СТБ цієї п’ятниці

Проте, схоже, і з Настею акторові вдалося зберегти теплі стосунки. Так, раніше він писав у коментарях до її поста про фінал "Холостяка": "Обіймаю тебе, моя хороша! Ти все знаєш і відчуваєш". А тепер взагалі з’явився з Половинкіною на гірськолижному курорті Буковель.

Фото з Тарасом та Настею опублікував продюсер Роман Крохін. На ньому видно, що парочка гуляє разом по засніженому зимовому курорту в новорічній атмосфері.

Фото: скріншот з інстаграм-сторіс Романа Крохіна

Ще одне фото опублікувала в інстаграм-сторіс колега Цимбалюка Олена Світлицька, яка також опинилась у Буковелі з актором. На знімку Тарас і Настя сидять за столом та весело позують на камеру.

Фото: скріншот з інстаграм-сторіс Олени Світлицької

Тим часом Надін Головчук, яка перемогла у "Холостяку", теж опинилася "на Гуцульщині" та "передала привіт" із бані. Дівчина опублікувала кумедне відео, в якому пробігає перед камерою в купальнику та з банною шапкою на голові. А у підписі до відео написала: "Лечу до вас", позначивши сторінки Тараса та Насті.

Фото: скріншот з відео в сторіс Надін Головчук

Зазначимо, що цієї п’ятниці, 2 січня, на телеканалі СТБ покажуть пост-шоу "Холостяк", в якому розкриється вся правда. Головною інтригою випуску стане тема — чи залишилися Тарас і Надін разом після проекту.

Фото: скріншот з інстаграм-сторінки шоу "Холостяк"

Раніше "Телеграф" розповідав про скандал на "Холостяку" та величезний штраф від СТБ. Що відомо про "Міс України 2023" Софії Шамії.