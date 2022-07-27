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Зниження інтересу до війни в Україні – це брехня кремля: дипломат пояснив ситуацію

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Колишній голова МЗС України закликав ігнорувати наративи москви
Колишній голова МЗС України закликав ігнорувати наративи москви

Газовий шантаж росіян не дозволить Європі випустити Україну з поля зору

Певна втома західного світу від новин про війну в Україні, на яку вказують дослідження і якої побоюються українці, є частиною наративів, що поширюються з москви. Таку думку висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

В інтерв’ю "Телеграфу" він закликав не повторювати цю думку. Зокрема через російський газовий шантаж, який напряму пов'язаний з війною в Україні, тому є однією з ключових тем обговорення для європейських чиновників зараз. На це, за словами Огризка, вказує те, що Європа днями погодилась до кінця березня 2023 року скоротити споживання газу на 15%, щоби позбутись залежності від російських енергоносіїв.

"Основні лінії уряду точно не зміняться, є формат Рамштайн, інші засоби підтримувати тему України, але не в ЗМІ, а серед керівників держав. Тому московська пропаганда може казати, що зменшуються кількість публікацій, але допомога ж не зменшується. А навіть збільшується. А інтерес не може зберігатись на одному рівні протягом п’яти місяців", – зазначив Огризко.

Нагадаємо, політтехнолог Олексій Голобуцький пояснив "Телеграфу", що газовий шантаж не тільки посилює увагу світу до війни в Україні, але й призведе до того, що росія уже незабаром остаточно втратить європейський ринок.

Теги:
#Росія #Володимир Огризко #Газовий шантаж #Війна