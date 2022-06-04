Світ втомився від війни в Україні? Помічено небезпечну тенденцію

Інтерес падає як у медіа, так і в соцмережах

Після ста днів війни України проти загарбницької агресії росії інтерес світової спільноти до подій зменшився. Заклики покарати кривавого диктатора володимира путіна та допомогти Україні не сходили з обкладинок світових ЗМІ у перші дні вторгнення. Ситуація на початку червня інша — першого тижня про Україну вийшло 520 тисяч статей, тоді як нещодавно ця сума склала 70 тисяч.

Згідно з даними, оприлюдненими Axios, знизилася активність взаємодії з контентом про Україну та в соціальних мережах. Кількість лайків, коментарів та репостів новинних матеріалів до 31 травня скоротилася у 22 рази у розрізі тижня.

Якщо на початку вторгнення ця цифра досягала 109 млн, то в останній проаналізований тиждень вона становила 4,8 млн.

Графік взаємодії у соціальних мережах з матеріалами про Україну з початку війни, створений Axios

Дослідники наводять дані, що зірковий скандал — суд між Донні Деппом та Ембер Херд привернув більшу увагу публіки, ніж Україна.

Про небезпеку такого зниження інтересу говорив президент Володимир Зеленський, у діалозі з журналістом видання він зазначив, що люди можуть стати цинічними та "захотіти чогось нового". Увага людей "підігріває" політиків. Це потрібно, щоб Україна отримувала допомогу, а росія – відплату за свій вчинок.

Також не варто забувати про тих політиків, які служать "рупором кремля" на заході, транслюючи ідеї про "хороших росіян" і намагаються пом’якшити санкції для росії, знижуючи шкоду, яку завдала Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що гурт "Металіка" зібрав мільйон доларів для України — гроші будуть направлені на допомогу тим, хто був змушений тікати з дому через бойові дії.

При цьому експерти зазначають, що сподіватися на швидке завершення війни не варто – активна фаза битви за Донбас може йти до кінця літа.