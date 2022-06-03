Metallica зібрала мільйон доларів для українців: кому підуть гроші

Учасники легендарного гурту вирішили допомогти українцям

Американський метал-гурт Metallica зібрав 1 мільйон доларів для України в рамках кампанії зі збору коштів, організованої World Central Kitchen (WCK).

"Ми раді поділитися, що завдяки фанатам Metallica кампанія #MonthsOfGiving2022 досягла мети в $1 мільйон! 4 квітня ми розпочали двомісячну акцію зі збору коштів для World Central Kitchen та їх ініціативи "кухарі для України" і не змогли б зробити це без усіх вас", — повідомляється у Фейсбук групи.

WCK є некомерційною організацією, яка займається приготуванням їжі для людей, змушених залишити свої будинки. Після початку вторгнення росії в Україну вони запустили ініціативу "кухаря для України", в рамках якої роздає продуктові набори та готує їжу для українських біженців за межами України, так і всередині країни.

З початку війни близько 4,3 тисячі кухарів у понад 200 містах приготували для українських біженців близько 31 мільйона обідів.

Як повідомлялося раніше, телеведучий та журналіст із Литви Андрюс Тапінас за три дні зібрав п’ять мільйонів євро на покупку ударного безпілотника "Байрактар" для потреб української армії.