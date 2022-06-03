Metallica собрала миллион долларов для украинцев: кому пойдут деньги

Участники легендарной группы решили помочь украинцам

Американская метал-группа Metallica собрала 1 миллион долларов для Украины в рамках кампании по сбору средств, организованной World Central Kitchen (WCK).

"Мы рады поделиться, что благодаря фанатам Metallica кампания #MonthsOfGiving2022 достигла цели в $1 миллион! 4 апреля мы начали двухмесячную акцию по сбору средств для World Central Kitchen и их инициативы "повара для Украины" и не смогли бы сделать это без всех вас", — сообщается в Фейсбук группы.

WCK является некоммерческой организацией, которая занимается готовкой еды для людей, вынужденных оставить свои дома. После начала вторжения россии в Украину, они запустили инициативу "повара для Украины", в рамках которой раздает продуктовые наборы и готовит еду для украинских беженцев за пределами Украины, так и внутри страны.

С начала войны около 4,3 тысячи поваров в более чем 200 городах приготовили для украинских беженцев около 31 миллиона обедов.

Как сообщалось ранее, телеведущий и журналист из Литвы Андрюс Тапинас за три дня собрал пять миллионов евро на покупку ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинской армии.