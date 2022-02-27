Світ уникає Путіна: війна в Україні четвертий день на обкладинках світових ЗМІ

Поки у РФ сувора цензура, міжнародні журналісти вільно пишуть правду

Станом на ранок неділі, 27 лютого, Україна вже четвертий день бореться зі збройною агресією Росії, і ця тема не залишає передовиці авторитетних іноземних ЗМІ. Цікаво, що поки у Росії старанно замовчують вторгнення, заборонивши журналістам називати те, що відбувається, "війною", міжнародні видання пишуть правду, як хоробро дають відсіч агресору українські військові.

"Телеграф" склав короткий огляд обкладинок видань на ранок 27 лютого.

"Київ — місто відваги", — Daily Mail.

"Росія наступає на 3 українські міста, але зустрічає запеклий опір", — The New York Times.

"Ми не боїмося", — The Mirror.

"Українські сили відбивають російську атаку на Київ", — The Wall Street Journal.

"США та союзники обіцяють розправитися з російськими банками", — The Washington Post.

"Світ уникає Путіна, надії на його швидку перемогу випаровуються", — The Guardian.

"Коли він зупиниться? Історія суворо засудить Володимира Путіна за його війну", — The Economist.

Крім того, слід зазначити, що сильно підтримують Україну турецькі видання. Зокрема, Yeni çağ (Нова доба) присвятив усі матеріали темі війни, називає українців героїчними та позиціонує їх як ідеально солідарну націю з мужнім керівництвом, що протистоїть диктаторським монстрам.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні було ухвалено рішення відключити Росію від SWIFT у зв’язку з агресією проти України.