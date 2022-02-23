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Путіна треба покарати сильніше: війна в Україні — тема номер 1 у західних ЗМІ (обкладинки)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Путіна треба покарати сильніше: війна в Україні — тема номер 1 у західних ЗМІ (обкладинки) Новина оновлена 23 лютого 2022, 09:41

Путіна та Росію назвали агресорами та вимагають покарати економічно

Середа, 23 лютого, для жителів Заходу починається з теми номер один сьогодні і найобговорюванішої нині людини — президента РФ Володимира Путіна, який виступив проти України і загрожує безпеці мільйонів людей. Передові таблоїди вийшли у світ з обкладинками, на яких лідера країни-агресора зображено не в кращому світлі: з жорстокістю на обличчі і на карті України з червоною фарбою в руках.

Ось так у цей день виглядає найпопулярніша преса світу. Так, перша смуга англійської Daily Mail говорить, що "збочений Путін готовий до кровопролиття".

Путін, "стоячий" на Україні з "кривавою" фарбою
Путін, "стоячий" на Україні з "кривавою" фарбою

The Economist представив президента РФ людиною, яка готова пофарбувати Україну та весь світ "кривавою" фарбою.

А десятки інших ЗМІ закликають покарати його санкціями ще сильніше і "прибрати гроші росіян з англійських банків зараз же".

Нагадаємо, у Вашингтоні розповіли, проти кого вводиться перший пакет економічних обмежень і що загалом чекає на Росію, якщо вона не перестане атакувати Україну.

При цьому Кремль поки що не демонструє спроб мирного вирішення ситуації. Після того, як Україна відреагувала на визнання "ЛДНР" бажанням розірвати всі дипломатичні відносини з РФ, Москва, у свою чергу, відкликала всіх своїх дипломатів із Києва та інших українських міст.

В Одесі місцеві жителі навіть помітили, як на території консульства почали знищувати у вогні документи.

Теги:
#Росія #Путін #ЗМІ
Путіна треба покарати сильніше: війна в Україні — тема номер 1 у західних ЗМІ (обкладинки)
Суспільство
Путіна треба покарати сильніше: війна в Україні — тема номер 1 у західних ЗМІ (обкладинки)
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Путіна треба покарати сильніше: війна в Україні — тема номер 1 у західних ЗМІ (обкладинки)
Путіна треба покарати сильніше: війна в Україні — тема номер 1 у західних ЗМІ (обкладинки)
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