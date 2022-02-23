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Путина нужно наказать сильнее: война в Украине - тема номер 1 в западных СМИ (обложки)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Путина нужно наказать сильнее: война в Украине - тема номер 1 в западных СМИ (обложки) Новость обновлена 23 февраля 2022, 09:41

Путина и Россию назвали агрессорами и требуют наказать экономически

Среда, 23 февраля, для жителей Запада начинается с темы номер один сегодня и самого обсуждаемого ныне человека — президента РФ Владимира Путина, который выступил против Украины и угрожает безопасности миллионов человек. Передовые таблоиды вышли в свет с обложками, на которых лидер страны-агрессора изображен не в лучшем свете: с жестокостью на лице и стоящим на карте Украины с красной краской в руках.

Вот так в этот день выглядит самая читаемая пресса мира. Так, первая полоса английской Daily Mail гласит, что "извращенный Путин готов к кровопролитию".

Путин, "стоящий" на Украине с "кровавой" краской
Путин, "стоящий" на Украине с "кровавой" краской

The Economist представил президента РФ человеком, который готов окрасить Украину и весь мир "кровавой" краской.

А десятки других СМИ призывают наказать его санкциями еще сильнее и "убрать деньги россиян из английских банков сейчас же".

Напомним, в Вашингтоне рассказали, против кого вводится первый пакет экономических ограничений и что в целом ждет Россию, если она не перестанет атаковать Украину.

При этом Кремль пока не демонстрирует попыток мирного разрешения ситуации. После того, как Украина отреагировала на признание "ЛДНР" желанием разорвать все дипломатические отношения с РФ, Москва, в свою очередь, отозвала всех своих дипломатов из Киева и других украинских городов. В Одессе местные жители даже заметили, как на территории консульства стали уничтожать в огне документы.

Теги:
#Россия #Путин #СМИ
Путина нужно наказать сильнее: война в Украине - тема номер 1 в западных СМИ (обложки)
Общество
Путина нужно наказать сильнее: война в Украине - тема номер 1 в западных СМИ (обложки)
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Путина нужно наказать сильнее: война в Украине - тема номер 1 в западных СМИ (обложки)
Путина нужно наказать сильнее: война в Украине - тема номер 1 в западных СМИ (обложки)
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