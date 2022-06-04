Голова правління Аналітичного центру "Донбаський інститут регіональної політики", співзасновник у Гуманітарній організації "Відповідальні громадяни" Енріке Менендес спеціально для "Телеграфа":

Головний висновок після 100 днів відкритої війни – росія катастрофічно недооцінила здатність України до опору. Опір нашої держави, армії, суспільства виявивсяя в рази вищим, ніж очікувала рф. Це призвело до того, що росіянам довелося дуже коректувати свою тактику і стратегію в Україні.

Так, агресор досяг обмежених успіхів. Зміг частково окупувати південь, просунутися на сході. Зміг, зрівнявши із землею, взяти низку міст. Але загалом просування росіян – не таке критичне, причому практично на всіх напрямках.

Прогнози під час війни слід робити обережно. Я відчуваю суперечливі почуття. З одного боку – наша армія героїчно чинить опір. Кожен крок дається росіянам насилу. З іншого боку – очевидно, що, незважаючи на відчайдушний опір, а також точкові контрудари, ми продовжуємо втрачати території – і змушені відступати на деяких напрямках. Днями втратили Світлодарськ на Донеччині, зараз точаться бої на вулицях Сєверодонецька – найбільшого міста на підконтрольній українській владі частині Луганщини (а такою залишилося близько 10%).

Росіяни вгризаються там, де відчувають слабину. І не миттям, то катанням, не зважаючи на втрати, намагаються захопити нові території.

При цьому переговорний процес практично зупинено. І офіційні особи про це сказали, і неофіційними каналами звучить інформація, що серйозних переговорів не ведеться. Це означає, що війна може затягнутися.

До кінця літа ми точно бачитимемо активну фазу бойових дій на Донбасі. А від підсумків Битви за Донбас, як неодноразово зазначали військові експерти, багато в чому залежатиме результат усієї цієї війни.