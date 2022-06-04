Мир устал от войны в Украине? Замечена опасная тенденция

Интерес падает как в медиа, так и в соцсетях

После ста дней войны Украины против захватнической агрессии россии интерес мирового сообщества к событиям уменьшился. Призывы наказать кровавого диктатора владимира путина и помочь Украине не сходили с обложек мировых СМИ в первые дни вторжения. Ситуация в начале июня другая — в первую неделю про Украину вышло 520 тысяч статей, тогда как недавно эта сумма составила 70 тысяч.

Согласно данным, обнародованным Axios, снизилась активность взаимодействия с контентом об Украине и в социальных сетях. Количество лайков, комментариев и репостов новостных материалов к 31 мая сократилось в 22 раза в разрезе недели.

Если в начале вторжения эта цифра достигала 109 млн, то в последнюю проанализированную неделю она составила 4,8 млн.

График взаимодействия в социальных сетях с материалами об Украине с начала войны, созданный Axios

Исследователи приводят данные, что звездный скандал — суд между Донни Деппом и Эмбер Херд привлек большее внимание публики, чем Украина.

Об опасности подобного снижения интереса говорил президент Владимир Зеленский, в диалоге с журналистом издания он отметил, что люди могут стать циничными и "захотеть чего-то нового". Внимание людей "подогревает" политиков. Это нужно, чтобы Украина получала помощь, а россия — возмездие за свой поступок.

Также не стоит забывать о тех политиках, которые служат "рупором кремля" на западе, транслируя идеи о "хороших русских" и пытаются смягчить санкции для россии, снижая вред нанесенный Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что группа "Металлика" собрала миллион долларов для Украины — деньги будут направлены на помощь тем, кто был вынужден бежать из дома из-за боевых действий.

При этом эксперты отмечают, что надеяться на быстрое завершение войны не стоит — активная фаза битвы за Донбасс может идти до конца лета.