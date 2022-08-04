Кучма объяснил, почему путин начал войну против Украины

Второй украинский президент отмечает важность поддержки нашей страны Западом

Российский кровавый диктатора владимир путин мог рискнуть начать полномасштабную войну против Украины, ведь верил в свою безнаказанность за этот поступок. Такого мнения придерживается второй президент Украины Леонид Кучма, частично подтверждая уверенность своего коллеги Виктора Ющенко в том, что на самом деле путину никогда не нужна была наша земля, как такова.

О своем впечатлении от начала войны с россией и вероятных причинах, которые двигали российским лидером, Кучма рассказал в интервью "BBC Украина". Бывший политик подчеркнул, что происходящее сейчас весьма больно ударило по путину.

По словам Леонида Кучмы, владимир путин не верил, что получит любое наказание за полномасштабную войну в Украину.

"[путин] не верил в сплоченность Запада вокруг поддержки Украины, не верил в западные санкции, которые способны крайне негативно влиять на россию", — объясняет второй президент.

Кучма уверен, что нынешние удары по экономике рф серьезно подкосили как самого путина, так и его уверенность. При этом, предполагает экс-политик, вполне вероятно, что войны не произошло бы: решись Запад на превентивные санкции против Москвы.

О своем впечатлении от начала вторжения Кучма говорит так: психологически, как человек, уже переживший одну войну, он был готов к подобному. Однако приход российских войск все равно стало для него потрясением. Он сам признается, что, скорее всего, до последнего верил в остатки человечности у путина.

Интересно, что при этом Леонид Кучма подчеркивает — агрессивность действий рф была заметна давно, и отрицать ее попросту глупо.

"Насчет агрессивной природы путинской россии у меня иллюзий тоже не было еще с 2003 года, когда в время первыой попытки московского посягательства на украинский Крым я отдал приказ стрелять на поражение, если россияне таки попробуют ворваться на наш остров Тузла, — объясняет второй президент Украины. — И я понимал реальный уровень российской угрозы, ведь был неплохо проинформирован из разных источников".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, за что, по мнению Виктора Ющенко, путин настолько сильно ненавидит Украину.

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