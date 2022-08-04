Кучма объяснил, почему путин начал войну против Украины
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Второй украинский президент отмечает важность поддержки нашей страны Западом
Российский кровавый диктатора владимир путин мог рискнуть начать полномасштабную войну против Украины, ведь верил в свою безнаказанность за этот поступок. Такого мнения придерживается второй президент Украины Леонид Кучма, частично подтверждая уверенность своего коллеги Виктора Ющенко в том, что на самом деле путину никогда не нужна была наша земля, как такова.
О своем впечатлении от начала войны с россией и вероятных причинах, которые двигали российским лидером, Кучма рассказал в интервью "BBC Украина". Бывший политик подчеркнул, что происходящее сейчас весьма больно ударило по путину.
По словам Леонида Кучмы, владимир путин не верил, что получит любое наказание за полномасштабную войну в Украину.
"[путин] не верил в сплоченность Запада вокруг поддержки Украины, не верил в западные санкции, которые способны крайне негативно влиять на россию", — объясняет второй президент.
Кучма уверен, что нынешние удары по экономике рф серьезно подкосили как самого путина, так и его уверенность. При этом, предполагает экс-политик, вполне вероятно, что войны не произошло бы: решись Запад на превентивные санкции против Москвы.
О своем впечатлении от начала вторжения Кучма говорит так: психологически, как человек, уже переживший одну войну, он был готов к подобному. Однако приход российских войск все равно стало для него потрясением. Он сам признается, что, скорее всего, до последнего верил в остатки человечности у путина.
Интересно, что при этом Леонид Кучма подчеркивает — агрессивность действий рф была заметна давно, и отрицать ее попросту глупо.
"Насчет агрессивной природы путинской россии у меня иллюзий тоже не было еще с 2003 года, когда в время первыой попытки московского посягательства на украинский Крым я отдал приказ стрелять на поражение, если россияне таки попробуют ворваться на наш остров Тузла, — объясняет второй президент Украины. — И я понимал реальный уровень российской угрозы, ведь был неплохо проинформирован из разных источников".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, за что, по мнению Виктора Ющенко, путин настолько сильно ненавидит Украину.
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