Украина получит от двух европейских стран танки - обычные и специальные

Германия и Северная Македония перебросят танки в Украину

В пятницу, 29 июля, на 156-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что наша страна получит танки от двух европейских государств.

Германия решила передать Украине 16 танков, сообщило Министерство обороны Германии в Twitter. Эти машины предназначены для наведения мостов Biber.

"В целях дальнейшей поддержки сухопутных сил Украины, министр Кристина Ламбрехт решила передать партию из 16 танков для наведения мостов Biber. Их можно использовать для преодоления водных и других препятствий на поле боя", — отметили в сообщении.

Кроме того, Северная Македония передает Украине танки Т-72. Об этом сообщает македонское издание РТС.

По информации источника, власти этой страны передают танки Украине безвозмездно, ведь данные машины в ближайшие годы все равно планировались к списанию. Количество переданной техники не уточняется, однако Северная Македония располагает в своем арсенале около 30 таких машин. В сети доступно видео, как тягачи везут танки на границу.

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине тяжелое вооружение. Украинские военные получили реактивные системы залпового огня Mars II и три гаубицы PzH 2000. Добавим, что недавно ФРГ разрешила продажу 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze2000 Украине.