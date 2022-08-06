"Мы же не россияне": военный объяснил нюансы освобождения Херсонщины

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты от российской оккупации

Украинские войска продолжают продвижение в Херсонской области и, пускай и медленно, но освобождают населенные пункты.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук, неспешное продвижение обосновано тем, что украинская армия не похожа на российскую.

"На самом деле, продвижение есть, ряд населенных пунктов уже освобожден. Но – да, мы продвигаемся медленными темпами. По той причине, что мы же не москали – мы не будем стирать населенные пункты с лица земли, класть тысячами своих гражданских и военных", — сказал он.

По его словам, показательными являются бои за Северодонецк и Лисичанск. Тогда ВСУ отошли на заранее подготовленные позиции и сберегли свой личный состав. А вот россияне там понесли значительные потери, от которых не могут отойти до сих пор.

Макарук подчеркнул, что там были уничтожены три танковых батальона оккупантов, и такие потери не позволили им захватить еще что-либо важное в стратегическом плане.

"Положить три танковых батальона за районный центр, кучу пехоты! Это "гениальность" армии. Дай бог рашке побольше таких полководцев!", — добавил он.

Больше о том, что происходит на фронте и какие успехи есть у ВСУ, читайте в материале "Телеграф": Спикер InformNapalm Михаил Макарук: о войне, переговорах, украинском нонсенсе и российском хаосе