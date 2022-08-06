"Ми ж не росіяни": військовий пояснив нюанси визволення Херсонщини

ЗСУ продовжують звільняти населені пункти від російської окупації

Українські війська продовжують просування на Херсонщині і, нехай і повільно, але звільняють населені пункти.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук, неспішний наступ обґрунтований тим, що українська армія не схожа на російську.

"Насправді, просування є, низка населених пунктів вже звільнена. Але – так, ми просуваємось повільними темпами. З тієї причини, що ми ж не москалі – ми не будемо стирати населені пункти з лиця землі, класти тисячами своїх цивільних та військових", — сказав він.

За його словами, показовими є бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Тоді ЗСУ відійшли на заздалегідь підготовлені позиції та зберегли свій особовий склад. А ось росіяни там зазнали значних втрат, від яких не можуть відійти й досі.

Макарук підкреслив, що там було знищено три танкові батальйони окупантів, і такі втрати не дозволили їм захопити ще щось важливе у стратегічному плані.

"Покласти три танкові батальйони за районний центр, купу піхоти! Це "геніальність" армії. Дай бог більшій рашці таких полководців!", — додав він.

Більше про те, що відбувається на фронті і які успіхи є у ЗСУ, читайте у матеріалі "Телеграф": Спікер InformNapalm Михайло Макарук: про війну, переговори, український нонсенс і російський хаос