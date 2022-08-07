У Чорному морі незабаром почне працювати на вивіз зерна ще один порт: який і коли

Поки що "зерновий коридор" продовжує працювати згідно з наявними домовленостями.

Після того, як порти Одеси та Чорноморська успішно залишили відразу три суховантажі із зерном, українська влада розпочала роботу над повноцінним запуском "зернового коридору". Це означає і включення в роботу ще одного порту — "Південний", звідки також мають вийти кілька суден із продукцією на експорт. Найімовірніше, перші кораблі вирушать до берегів Туреччини з цієї точки в період із 8 по 14 серпня, тобто наступного тижня.

Така інформація надійшла від заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма. На своїй Facebook-сторінці чиновник зазначив, що робота одразу трьох портів у Чорному морі дозволить Україні за місяць експортувати близько трьох мільйонів тонн агропродукції.

Конкретної дати початку роботи порту Південний Найєм не озвучив, проте наголосив, що у планах — запуск наступного тижня. Він подякував усім співробітникам портів, які працюють швидко і злагоджено у не найблагополучніших через війну умовах.

Також урядовець нагадав, що напередодні, 6 серпня, в Україну зайшло перше з кінця лютого судно, яке готується до наповнення зерном. Ним став балкер FULMAR S, який очікують у Чорноморську. До речі, корабель ходить під прапором Барбадосу.

На думку Найєма, за роботу "зернового коридору" в обидві сторони слід подякувати представникам Туреччини та ООН, адже саме вони зараз є гарантами безпеки суден, що виходять із українських портів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки грошей втратив бюджет України через вимушену зернову блокаду, яку влаштувала російська федерація.